Британская разведка: россияне начали досрочные "выборы" на оккупированных территориях Украины

россияне досрочно начали голосование на "выборах" президента рф на оккупированных территориях Украины. Об этом говорится в отчете разведки, который обнародовало минобороны Великобритании, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что выборы президента рф должны состояться в течение 15-17 марта, но на оккупированных территориях Украины голосование начали досрочно. Местные чиновники всячески пытаются привлечь население к так называемому волеизъявлению.

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В частности, в оккупированный Луганск прибыли 2600 чиновников, которые призывают приходить на избирательные участки. Кроме того, руководителям учебных заведений и других государственных учреждений приказали обеспечить явку своих подчиненных на "выборах".

Британская разведка указывает на высокие риски для фальсификации результатов. В частности, на "выборах" нет наблюдателей, а иногда отсутствуют списки избирателей. Также аналитики заявили, что "доверие к выборам подрывает": отсутствие надлежащего представительства, плохая охрана и принудительные меры.

Отмечается, что из-за войны на оккупированных частях Украины осталось около трети от довоенного населения.

Вероятно, что оккупационная власть будет заявлять о высокой явке и подавляющей поддержке Путина, независимо от того, что происходит. Таким образом россияне хотят создать впечатление демократического выбора - подытожили в британской разведке.

Напомним,

Как отмечают в Центре национального сопротивления, кремль надеется на 30% явку на оккупированных украинских территориях на фейковых выборах президента России, но для общественности россияне будут "рисовать" более 70%.