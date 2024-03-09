У кремлі сподіваються, що явка на окупованих територіях досягне 30% - ЦНС
Київ • УНН
кремль сподівається на 30% явку на окупованих українських територіях на фейкових виборах президента росії, але для загалу росіяни будуть "малювати" понад 70%.
У москві сподіваються що 30% мешканців тимчасово окупованих територій добровільно приймуть участь у "виборах президента рф". Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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Зазначається, що саме 30% є задачею гауляйтерам, яку поставили у москві. Водночас для загалу росіяни будуть малювати понад 70%, тому й роблять все можливе аби приховати відсутність явки.
Проте навіть 30% виглядає захмарною цифрою на ТОТ, адже населення не сприймає окупантів й соціальна криза в регіоні не сприяє покращенню настроїв місцевих. Водночас навіть фанати кремля не мають бажання йти на "вибори", бо розуміють їх абсурдність,
Нагадаємо
Окупаційна адміністрація планує залучити військових рф до так званих "виборів", аби продемонструвати "велику підтримку" путіна у "виборчому процесі" на незаконно загарбаних територіях.