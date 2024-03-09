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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В кремле надеются, что явка на оккупированных территориях достигнет 30% - ЦНС

В кремле надеются, что явка на оккупированных территориях достигнет 30% - ЦНС

Киев  •  УНН

9 марта 2024, 15:28  •  3805 просмотра

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кремль надеется на 30% явку на оккупированных украинских территориях на фейковых выборах президента россии, но для общественности россияне будут "рисовать" более 70%.

В москве надеются что 30% жителей временно оккупированных территорий добровольно примут участие в "выборах президента рф". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что именно 30% является задачей гауляйтерам, которую поставили в москве. В то же время для общественности россияне будут рисовать более 70%, поэтому и делают все возможное, чтобы скрыть отсутствие явки.

Однако даже 30% выглядит заоблачной цифрой на ВОТ, ведь население не воспринимает оккупантов и социальный кризис в регионе не способствует улучшению настроений местных. В то же время даже фанаты кремля не имеют желания идти на "выборы", потому что понимают их абсурдность,

- говорится в сообщении.

Напомним

Оккупационная администрация планирует привлечь военных рф к так называемым "выборам", чтобы продемонстрировать "большую поддержку" путина в "избирательном процессе" на незаконно захваченных территориях.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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