В москве надеются что 30% жителей временно оккупированных территорий добровольно примут участие в "выборах президента рф". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что именно 30% является задачей гауляйтерам, которую поставили в москве. В то же время для общественности россияне будут рисовать более 70%, поэтому и делают все возможное, чтобы скрыть отсутствие явки.

Однако даже 30% выглядит заоблачной цифрой на ВОТ, ведь население не воспринимает оккупантов и социальный кризис в регионе не способствует улучшению настроений местных. В то же время даже фанаты кремля не имеют желания идти на "выборы", потому что понимают их абсурдность, - говорится в сообщении.

Напомним

Оккупационная администрация планирует привлечь военных рф к так называемым "выборам", чтобы продемонстрировать "большую поддержку" путина в "избирательном процессе" на незаконно захваченных территориях.

