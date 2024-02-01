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На виборах в ТОТ голосуватимуть російські військові, аби імітувати явку на дільницях

На виборах в ТОТ голосуватимуть російські військові, аби імітувати явку на дільницях

Київ • УНН

 • 25205 перегляди

Російські військові планують залучити до голосування на фейкових виборах на окупованих українських територіях, щоб штучно завищити явку і легітимізувати російський контроль.

Окупаційна адміністрація планує залучити військових рф до так званих "виборів", аби продемонструвати "велику підтримку" путіна у "виборчому процесі" на незаконно загарбаних територіях.  Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.  

Головною задачею кремля наразі є намагання "легалізувати" своє правління та політику нацизму. Для цього у рф грають у "виборчий процес" який продемонструвати понад 80% підтримки росіянами свого вождя владіміра путіна.

- зазначив Центр національного спротиву.

Деталі

Зазначається, що мешканці на тимчасово окупованих територіях проігнорували "референдум" у 2022 році, та "вибори" гауляйтерів у 2023 році. Відтак, у кремлі звернули особливу увагу на імітацію явки саме у ТОТ.

За даними центру Нацспротиву окупаційні сили, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, але не беруть участі в бойових діях, мають подати заяву на голосування у березні, аби штучно збільшити відвідуваність "виборчих дільниць".

На ТОТ росіяни конфіскують майно українців, яким не вдалося повернутися додому - Федоров29.01.24, 12:44 • 23750 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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