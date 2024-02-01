На выборах в ВТО будут голосовать российские военные, чтобы имитировать явку на участках

Оккупационная администрация планирует привлечь военных рф к так называемым "выборам", чтобы продемонстрировать "большую поддержку" путина в "избирательном процессе" на незаконно захваченных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Главной задачей кремля сейчас является попытка "легализовать" свое правление и политику нацизма. Для этого в россии играют в "избирательный процесс" который продемонстрирует более 80% поддержки россиянами своего вождя владимира путина. – отметил Центр национального сопротивления.

Детали

Отмечается, что жители на временно оккупированных территориях проигнорировали "референдум" в 2022 году и "выборы" гауляйтеров в 2023 году. Следовательно, в кремле обратили особое внимание на имитацию явки именно в ТОТ.

По данным Центру национального сопротивления оккупационные силы, находящиеся на временно оккупированных территориях, но не участвующие в боевых действиях, должны подать заявление на голосование в марте, чтобы искусственно увеличить посещаемость "избирательных участков".

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