На выборах в ВТО будут голосовать российские военные, чтобы имитировать явку на участках
Российские военные планируют привлечь к голосованию на фейковых выборах на оккупированных украинских территориях, чтобы искусственно завысить явку и легитимизировать российский контроль.
"У меня лично ни с кем нет конфликта": Буданов не стал втягиваться в обсуждение слухов о возможной замене Залужного - CNN
Руководитель военной разведки Украины не стал привлекаться к обсуждению слухов о возможной замене Главнокомандующего ВСУ, указывает CNN.
Гендиректор МАГАТЭ на следующей неделе посетит Киев и ЗАЭС
Генеральный директор МАГАТЭ посетит Киев для переговоров на высоком уровне, а на следующей неделе поедет на Запорожскую атомную электростанцию в Украине, чтобы обсудить вопросы ядерной безопасности и кадровые проблемы на оккупированном объекте.
США считают, что военную базу в Иордании атаковал иранский беспилотник - СМИ
США пришли к выводу, что военную базу в Иордании атаковал беспилотник иранского производства.
ВОЗ прогнозирует рост количества случаев онкологических заболеваний более чем на 75% к 2050 году
По прогнозам ВОЗ, к 2050 году количество случаев рака во всем мире возрастет более чем на 75%, причем табак, алкоголь и ожирение будут основными факторами, способствующими этому.
Ираклия Кобахидзе официально выдвинули на должность премьер-министра Грузии
Правящая партия "Грузинская мечта" официально выдвинула Иракли Кобахидзе на должность премьер-министра Грузии вместо Ираклия Гарибашвили. Доверие новому премьеру и его кабинету министров парламент выразит на следующей неделе.
В январе средняя температура в Киеве была почти на градус выше нормы
Холоднее всего в столице было 9 января, когда минимальная температура под утро снизилась до -15,8°С, а теплее всего - 31 января, когда максимальная температура достигла +7,3°С.
Берислав атаковали российские беспилотники: под удар попала женщина, ее госпитализировали
Женщина в Бериславе Херсонской области получила ранения и была госпитализирована после того, как попала под удар вражеского беспилотника. Пострадавшая получила взрывную травму и потеряла палец на руке.
Орбан заявил, что получил гарантии, что "деньги Венгрии" не пойдут в Украину
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что получил гарантии того, что венгерские деньги не пойдут в Украину после того, как ЕС согласился выделить Украине 50 миллиардов евро помощи.
Неизвестный взял в заложники рабочих фабрики в Турции в знак протеста против израильских атак на Газу
Неизвестный взял в заложники рабочих фабрики в здании в турецком городе Коджаэли в знак протеста против израильских атак на Газу.