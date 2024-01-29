На ВОТ россияне конфискуют имущество украинцев, которым не удалось вернуться домой - Федоров

рф превращает захваченные территории Украины в гетто, где возвращение домой для украинцев становится опасностью не только для жизни, но и для имущества. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Временно оккупированные территории Украины превращаются в настоящие гетто, в которых даже выехать или вернуться становится все сложнее. Сейчас единственной возможностью по возвращению на ВОТ является российский аэропорт Шереметьево, однако россияне пропускают только 10% заявителей.

Единственный путь для украинцев, которые хотят приехать к своим родным в оккупацию - через российский аэропорт Шереметьево. Однако рашисты пропускают на ВОТ только 10% людей - подчеркнул Иван Федоров.

Остальные украинцы, которым не посчастливилось вернуться домой, сталкиваются с риском потери имущества.

Остальных 90% разворачивают назад и оперативно дают сигнал местным гауляйтерам - если у "неугодного" украинца есть жилье на ВОТ, его сразу признают "бесхозным", взламывают замки и заселяют "своих любителей русского мира" - заметил Иван Федоров.

На временно оккупированных территориях россияне уничтожают украинские книги - Центр сопротивления

Добавим

Сейчас на временно оккупированных территориях не существует никаких гарантий безопасности или прав для тех, кому удалось добраться в оккупацию.