Лубинец призвал иностранные СМИ не освещать псевдовыборы на оккупированных территориях Украины

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал международных партнеров и иностранных журналистов не участвовать в освещении событий, связанных с псевдовыборами на временно захваченных территориях Украины. Об этом омбудсмен рассказал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Омбудсман отметил, что с 2014 года в Украине враг пытается достичь своих военных и политических целей, в том числе и благодаря пропагандистским кампаниям, которые направлены не только на россиян, но и на украинцев и международную аудиторию.

Это обостряется накануне псевдовыборов "президента" страны-агрессора на ВОТ. Оккупанты используют свои пропагандистские медиа и "рупоров Кремля" для освещения этих "выборов", а также пытаются привлечь к этому иностранных журналистов. Цель остается одной - сделать видимость законности не только для внутренней аудитории, но и для граждан других стран. Поэтому обращаюсь к международным партнерам и иностранным журналистам: не участвуйте в освещении событий на ВОТ Украины, связанных с псевдовыборами, - отметил Лубинец.

Он подчеркнул, что "Украина - независимая и суверенная, а российские "выборы" на ВОТ - нелегитимные".

Они ("выборы" - ред.) нарушают международное гуманитарное право. Кроме этого, поездка на ВОТ Украины юридически запрещена из-за территории россии. Также это может быть опасно для вашей жизни, поскольку там продолжаются боевые действия, а по улицам ходят российские военные с оружием, - сказал Лубинец.

Напомним

Как отмечают в Центре национального сопротивления, кремль надеется на 30% явку на оккупированных украинских территориях на фейковых выборах президента россии, но для общественности россияне будут "рисовать" более 70%.