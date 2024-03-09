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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Лубинец призвал иностранные СМИ не освещать псевдовыборы на оккупированных территориях Украины

Лубинец призвал иностранные СМИ не освещать псевдовыборы на оккупированных территориях Украины

Киев  •  УНН

9 марта 2024, 16:38  •  3656 просмотра

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Омбудсман призывает иностранные СМИ не освещать нелегитимные псевдовыборы на оккупированных россией территориях Украины, поскольку они нарушают международное право, а поездки туда юридически запрещены и опасны.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал международных партнеров и иностранных журналистов не участвовать в освещении событий, связанных с псевдовыборами на временно захваченных территориях Украины. Об этом омбудсмен рассказал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Омбудсман отметил, что с 2014 года в Украине враг пытается достичь своих военных и политических целей, в том числе и благодаря пропагандистским кампаниям, которые направлены не только на россиян, но и на украинцев и международную аудиторию.

Это обостряется накануне псевдовыборов "президента" страны-агрессора на ВОТ. Оккупанты используют свои пропагандистские медиа и "рупоров Кремля" для освещения этих "выборов", а также пытаются привлечь к этому иностранных журналистов. Цель остается одной - сделать видимость законности не только для внутренней аудитории, но и для граждан других стран. Поэтому обращаюсь к международным партнерам и иностранным журналистам: не участвуйте в освещении событий на ВОТ Украины, связанных с псевдовыборами,

- отметил Лубинец.

Он подчеркнул, что "Украина - независимая и суверенная, а российские "выборы" на ВОТ - нелегитимные".

Они ("выборы" - ред.) нарушают международное гуманитарное право. Кроме этого, поездка на ВОТ Украины юридически запрещена из-за территории россии. Также это может быть опасно для вашей жизни, поскольку там продолжаются боевые действия, а по улицам ходят российские военные с оружием,

- сказал Лубинец.

Напомним

Как отмечают в Центре национального сопротивления, кремль надеется на 30% явку на оккупированных украинских территориях на фейковых выборах президента россии, но для общественности россияне будут "рисовать" более 70%.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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