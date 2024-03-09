Лубинец призвал иностранные СМИ не освещать псевдовыборы на оккупированных территориях Украины
Киев • УНН
Омбудсман призывает иностранные СМИ не освещать нелегитимные псевдовыборы на оккупированных россией территориях Украины, поскольку они нарушают международное право, а поездки туда юридически запрещены и опасны.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал международных партнеров и иностранных журналистов не участвовать в освещении событий, связанных с псевдовыборами на временно захваченных территориях Украины. Об этом омбудсмен рассказал в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
Омбудсман отметил, что с 2014 года в Украине враг пытается достичь своих военных и политических целей, в том числе и благодаря пропагандистским кампаниям, которые направлены не только на россиян, но и на украинцев и международную аудиторию.
Это обостряется накануне псевдовыборов "президента" страны-агрессора на ВОТ. Оккупанты используют свои пропагандистские медиа и "рупоров Кремля" для освещения этих "выборов", а также пытаются привлечь к этому иностранных журналистов. Цель остается одной - сделать видимость законности не только для внутренней аудитории, но и для граждан других стран. Поэтому обращаюсь к международным партнерам и иностранным журналистам: не участвуйте в освещении событий на ВОТ Украины, связанных с псевдовыборами,
Он подчеркнул, что "Украина - независимая и суверенная, а российские "выборы" на ВОТ - нелегитимные".
Они ("выборы" - ред.) нарушают международное гуманитарное право. Кроме этого, поездка на ВОТ Украины юридически запрещена из-за территории россии. Также это может быть опасно для вашей жизни, поскольку там продолжаются боевые действия, а по улицам ходят российские военные с оружием,
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