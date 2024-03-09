Лубінець закликав іноземні ЗМІ не висвітлювати псевдовибори на окупованих територіях України
Київ • УНН
Омбудсман закликає іноземні ЗМІ не висвітлювати нелегітимні псевдовибори на окупованих росією територіях України, оскільки вони порушують міжнародне право, а поїздки туди юридично заборонені та небезпечні.
Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав міжнародних партнерів та іноземних журналістів не брати участі у висвітленні подій, пов'язаних із псевдовиборами на тимчасово захоплених територіях України. Про це омбудсман розповів у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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Омбудсман зауважив, що з 2014 року в Україні ворог намагається досягти своїх військових і політичних цілей, зокрема, і завдяки пропагандистським кампаніям, які спрямовані не тільки на росіян, але й на українців і міжнародну аудиторію.
Це загострюється напередодні псевдовиборів "президента" країни-агресора на ТОТ. Окупанти використовують свої пропагандистські медіа та "рупорів Кремля" для висвітлення цих "виборів", а також намагаються долучити до цього іноземних журналістів. Мета залишається одною - зробити видимість законності не тільки для внутрішньої аудиторії, але й для громадян інших країн. Тому звертаюся до міжнародних партнерів та іноземних журналістів: не беріть участь у висвітленні подій на ТОТ України, пов’язаних із псевдовиборами,
Він наголосив, що "Україна - незалежна та суверенна, а російські "вибори" на ТОТ - нелегітимні".
Вони ("вибори" - ред.) порушують міжнародне гуманітарне право. Окрім цього, поїздка на ТОТ України юридично заборонена через територію Росії. Також це може бути небезпечно для вашого життя, оскільки там тривають бойові дії, а вулицями ходять російські військові зі зброєю,
Нагадаємо
Як зазначають у Центрі національного спротиву, кремль сподівається на 30% явку на окупованих українських територіях на фейкових виборах президента росії, але для загалу росіяни будуть "малювати" понад 70%.