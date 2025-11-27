СБУ задержала агента ФСБ, завербованного через сайт "интимных" знакомств

$42.300.10
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с Россией - WSJ
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
Новый спецпосланник США предупредил Европу, что РФ накапливает ракеты - NYT
Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственности
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работе
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотник
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследование
Популярные новости
Трамп запретил ЮАР участвовать в саммите G20 в Майами: в чем причина
"Слив" разговора Виткоффа с Ушаковым: откуда "растут уши"? Расследование The Guardian
россия штампует фейковые иски против Украины во временно оккупированном Крыму - ЦНС
ССО показали ликвидацию члена вражеской ДРГ и взятие в плен еще двух на Донецком направлении
"Подонки и уроды": Трамп эмоционально воспринял материал The New York Times о своем старении
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
Глубокий кризис в антикоррупционной инфраструктуре. Почему дело Миндича не сняло вопросов к НАБУ и САП, а лишь их усилило
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственности
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах Украины
Что делать в огороде в декабре: советы для тех, кто не отдыхает зимой
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката
СБУ задержала агента ФСБ, завербованного через сайт "интимных" знакомств

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Контрразведка СБУ задержала в Днепропетровской области агента ФСБ, который корректировал артобстрелы Никополя. 42-летний безработный был завербован через сайт знакомств и передавал данные о ВСУ.

СБУ задержала агента ФСБ, завербованного через сайт "интимных" знакомств

Служба безопасности Украины задержала корректировщика ФСБ, которого РФ завербовала на сайте "интимных" знакомств, сообщили в СБУ в четверг, пишет УНН.

Подробности

Еще одного агента ФСБ задержали на Днепропетровщине. Злоумышленник, как сообщается, корректировал артиллерийские обстрелы и дроновые удары по прифронтовому Никополю.

"Как установило расследование, наведением атак на портовый город занимался завербованный врагом местный 42-летний безработный, который скрывался от мобилизации. В поле зрения ФСБ он попал, когда искал себе пару на сайте знакомств. Тогда на мужчину вышла "внештатная сотрудница" российской спецслужбы и предложила ему познакомиться "поближе"", - рассказали в СБУ.

Во время общения женщина, по данным СБУ, рассказала ему, что проживает во временно оккупированной Каховке. "Войдя в доверие к фигуранту через манипуляции, она передала его для прямого контакта с кадровым сотрудником ФСБ. После вербовки агент получил от куратора подробные инструкции по шпионажу за украинскими войсками, которые обороняют город", - сообщили в СБУ.

Для сбора разведданных мужчина, по данным СБУ, обходил город, минуя блокпосты, и скрыто собирал информацию о Силах обороны.

Собранные сведения фигурант, как указано, сразу переправлял российскому спецслужбисту. По имеющимся данным, оккупанты планировали вскоре с помощью FPV-дрона переправить агенту самодельную бомбу для подготовки теракта на Днепропетровщине.

Совершил двойной теракт в Днепре: силовики задержали 16-летнего агента рф "по горячим следам"26.11.25, 09:34 • 3062 просмотра

Контрразведчики СБУ задержали его по месту жительства. Во время обысков у задержанного, как отмечается, изъят смартфон с доказательствами работы на врага.

Агенту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ разоблачила четырех агентов фсб, занимавшихся диверсиями на "Укрзализныце": самому младшему 13 лет08.10.25, 17:24 • 3777 просмотров

Юлия Шрамко

