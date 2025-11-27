СБУ задержала агента ФСБ, завербованного через сайт "интимных" знакомств
Киев • УНН
Контрразведка СБУ задержала в Днепропетровской области агента ФСБ, который корректировал артобстрелы Никополя. 42-летний безработный был завербован через сайт знакомств и передавал данные о ВСУ.
Служба безопасности Украины задержала корректировщика ФСБ, которого РФ завербовала на сайте "интимных" знакомств, сообщили в СБУ в четверг, пишет УНН.
Подробности
Еще одного агента ФСБ задержали на Днепропетровщине. Злоумышленник, как сообщается, корректировал артиллерийские обстрелы и дроновые удары по прифронтовому Никополю.
"Как установило расследование, наведением атак на портовый город занимался завербованный врагом местный 42-летний безработный, который скрывался от мобилизации. В поле зрения ФСБ он попал, когда искал себе пару на сайте знакомств. Тогда на мужчину вышла "внештатная сотрудница" российской спецслужбы и предложила ему познакомиться "поближе"", - рассказали в СБУ.
Во время общения женщина, по данным СБУ, рассказала ему, что проживает во временно оккупированной Каховке. "Войдя в доверие к фигуранту через манипуляции, она передала его для прямого контакта с кадровым сотрудником ФСБ. После вербовки агент получил от куратора подробные инструкции по шпионажу за украинскими войсками, которые обороняют город", - сообщили в СБУ.
Для сбора разведданных мужчина, по данным СБУ, обходил город, минуя блокпосты, и скрыто собирал информацию о Силах обороны.
Собранные сведения фигурант, как указано, сразу переправлял российскому спецслужбисту. По имеющимся данным, оккупанты планировали вскоре с помощью FPV-дрона переправить агенту самодельную бомбу для подготовки теракта на Днепропетровщине.
Контрразведчики СБУ задержали его по месту жительства. Во время обысков у задержанного, как отмечается, изъят смартфон с доказательствами работы на врага.
Агенту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
