08:20
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Ексклюзив
07:45 • 10698 перегляди
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
07:27 • 9370 перегляди
Новий спецпосланець США попередив Європу, що рф накопичує ракети - NYT
27 листопада, 01:49 • 31360 перегляди
Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico
26 листопада, 15:50 • 32436 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49 • 65507 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
26 листопада, 15:41 • 33175 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
26 листопада, 15:07 • 31303 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
26 листопада, 15:02 • 21625 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
26 листопада, 14:47 • 13329 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

СБУ затримала агента фсб, завербованого через сайт "інтимних" знайомств

Київ • УНН

 • 856 перегляди

Контррозвідка СБУ затримала на Дніпропетровщині агента фсб, який коригував артобстріли Нікополя. 42-річний безробітний був завербований через сайт знайомств та передавав дані про ЗСУ.

СБУ затримала агента фсб, завербованого через сайт "інтимних" знайомств

Служба безпеки України затримала коригувальника фсб, якого рф завербувала на сайті "інтимних" знайомств, повідомили у СБУ у четвер, пише УНН.

Деталі

Ще одного агента фсб затримали на Дніпропетровщині. Зловмисник, як повідомляється, коригував артилерійські обстріли та дронові удари по прифронтовому Нікополю. 

"Як встановило розслідування, наведенням атак на портове місто займався завербований ворогом місцевий 42-річний безробітний, який ховався від мобілізації. У поле зору фсб він потрапив, коли шукав собі пару на сайті знайомств. Тоді на чоловіка вийшла "позаштатна співробітниця" російської спецслужби і запропонувала йому познайомитися "поближче"", - розповіли у СБУ.

Під час спілкування жінка, за даними СБУ, розповіла йому, що проживає у тимчасово окупованій Каховці. "Увійшовши в довіру до фігуранта через маніпуляції, вона передала його для прямого контакту з кадровим співробітником фсб. Після вербування агент отримав від куратора детальні інструкції щодо шпигування за українськими військами, які обороняють місто", - повідомили у СБУ.

Для збору розвідданих чоловік, за даними СБУ, обходив місто, оминаючи блокпости, та приховано збирав інформацію про Сили оборони.

Зібрані відомості фігурант, як вказано, одразу переправляв російському спецслужбісту. За наявними даними, окупанти планували невдовзі за допомогою FPV-дрона переправити агенту саморобну бомбу для підготовки теракту на Дніпропетровщині.

Вчинив подвійний теракт у Дніпрі: силовики затримали 16-річного агента рф "по гарячих слідах"26.11.25, 09:34 • 3062 перегляди

Контррозвідники СБУ затримали його за місцем проживання. Під час обшуків у затриманого, як зазначається, вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ викрила чотирьох агентів фсб, які займалися диверсіями на "Укрзалізниці": наймолодшому 13 років08.10.25, 17:24 • 3777 переглядiв

Юлія Шрамко

