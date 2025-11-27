СБУ затримала агента фсб, завербованого через сайт "інтимних" знайомств
Київ • УНН
Контррозвідка СБУ затримала на Дніпропетровщині агента фсб, який коригував артобстріли Нікополя. 42-річний безробітний був завербований через сайт знайомств та передавав дані про ЗСУ.
Служба безпеки України затримала коригувальника фсб, якого рф завербувала на сайті "інтимних" знайомств, повідомили у СБУ у четвер, пише УНН.
Деталі
Ще одного агента фсб затримали на Дніпропетровщині. Зловмисник, як повідомляється, коригував артилерійські обстріли та дронові удари по прифронтовому Нікополю.
"Як встановило розслідування, наведенням атак на портове місто займався завербований ворогом місцевий 42-річний безробітний, який ховався від мобілізації. У поле зору фсб він потрапив, коли шукав собі пару на сайті знайомств. Тоді на чоловіка вийшла "позаштатна співробітниця" російської спецслужби і запропонувала йому познайомитися "поближче"", - розповіли у СБУ.
Під час спілкування жінка, за даними СБУ, розповіла йому, що проживає у тимчасово окупованій Каховці. "Увійшовши в довіру до фігуранта через маніпуляції, вона передала його для прямого контакту з кадровим співробітником фсб. Після вербування агент отримав від куратора детальні інструкції щодо шпигування за українськими військами, які обороняють місто", - повідомили у СБУ.
Для збору розвідданих чоловік, за даними СБУ, обходив місто, оминаючи блокпости, та приховано збирав інформацію про Сили оборони.
Зібрані відомості фігурант, як вказано, одразу переправляв російському спецслужбісту. За наявними даними, окупанти планували невдовзі за допомогою FPV-дрона переправити агенту саморобну бомбу для підготовки теракту на Дніпропетровщині.
Контррозвідники СБУ затримали його за місцем проживання. Під час обшуків у затриманого, як зазначається, вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.
Агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
