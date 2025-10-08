СБУ викрила чотирьох агентів фсб, які займалися диверсіями на "Укрзалізниці": наймолодшому 13 років
Київ • УНН
СБУ затримала чотирьох агентів фсб, які за завданням ворога підпалювали об'єкти залізничної інфраструктури. Серед затриманих троє підлітків та 36-річний іноземець, які виконували диверсійні завдання.
Служба безпеки України викрила чотирьох агентів російської федеральної служби безпеки (фсб), які на замовлення загарбників займалися диверсіями на "Укрзалізниці". Підозрювані перебувають під вартою, пише УНН з посиланням на СБУ.
Деталі
Служба безпеки затримала ще чотирьох російських агентів, які на замовлення ворога займалися підпалами об’єктів залізничної інфраструктури у різних регіонах України. За матеріалами справи, фігуранти потрапили у поле зору фсб рф, коли шукали "легкі заробітки" у Телеграм-каналах. Утім, замість грошей від країни-агресора кожен з агентів отримав підозру від українських правоохоронців та реальну перспективу тюремного ув’язнення
Там повідомили, у Черкаській області "по гарячих слідах" викрито трьох підлітків віком 13, 14 та 16 років з міста Сміла. Виконуючи завдання фсб, вони палили релейні шафи на місцевих коліях "Укрзалізниці".
Як встановило слідство, для фігурантів це були "контрольні" завдання перед виконанням наступного - виготовити саморобний вибуховий пристрій (СВП) для теракту. Під час розслідування правоохоронці встановили, що ворог також "тестував" юнаків, доручивши їм наносити провокаційні графіті на стіни адмінбудівель центрального регіону.
Крім того, у Києві затримано 36-річного громадянина сусідньої європейської країни, який виконував замовлення російських спецслужб.
Задокументовано, як за вказівкою окупантів іноземець підпалив дві шафи вхідних світлофорів, що забезпечують безперебійних рух поїздів у столичному регіоні України
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили трьом фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).
Підозрювані перебувають під вартою. Вирішується питання про притягнення до відповідальності 13-річного фігуранта з Черкаської області.
Доповнення
Довічне ув’язнення отримала агентка фсб, яка коригувала удари російських військ по житлових районах Донеччини. Суд також ухвалив конфіскацію її майна.