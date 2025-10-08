СБУ викрила чотирьох агентів фсб, які займалися диверсіями на "Укрзалізниці": наймолодшому 13 років

$41.320.03
48.170.10
ukenru
Ексклюзив
13:46 • 8854 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
12:14 • 19377 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
11:52 • 22069 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
10:08 • 24197 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
8 жовтня, 09:05 • 22449 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
8 жовтня, 08:55 • 20810 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
8 жовтня, 07:23 • 18959 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
8 жовтня, 07:01 • 21604 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
8 жовтня, 07:01 • 19447 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
8 жовтня, 06:24 • 17675 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3.2м/с
88%
750мм
Популярнi новини
Мода після 60: короткі стрижки, які дарують молодість і впевненістьPhoto8 жовтня, 07:12 • 43423 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 24673 перегляди
Пів мільйона на місяць під час війни: як живе головний юрист НБУ, поки військові збирають на дрониPhoto09:38 • 17559 перегляди
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto11:27 • 15932 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко11:59 • 12352 перегляди
Публікації
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
13:46 • 8822 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру12:14 • 19349 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко11:59 • 12447 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
11:52 • 22052 перегляди
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto11:27 • 16024 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Фрідріх Мерц
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Німеччина
Франція
Реклама
УНН Lite
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 24780 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 42438 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 45344 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 96713 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 91313 перегляди
Актуальне
Financial Times
WhatsApp
Signal
Facebook
Шахед-136

СБУ викрила чотирьох агентів фсб, які займалися диверсіями на "Укрзалізниці": наймолодшому 13 років

Київ • УНН

 • 644 перегляди

СБУ затримала чотирьох агентів фсб, які за завданням ворога підпалювали об'єкти залізничної інфраструктури. Серед затриманих троє підлітків та 36-річний іноземець, які виконували диверсійні завдання.

СБУ викрила чотирьох агентів фсб, які займалися диверсіями на "Укрзалізниці": наймолодшому 13 років

Служба безпеки України викрила чотирьох агентів російської федеральної служби безпеки (фсб), які на замовлення загарбників займалися диверсіями на "Укрзалізниці". Підозрювані перебувають під вартою, пише УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

Служба безпеки затримала ще чотирьох російських агентів, які на замовлення ворога займалися підпалами об’єктів залізничної інфраструктури у різних регіонах України. За матеріалами справи, фігуранти потрапили у поле зору фсб рф, коли шукали "легкі заробітки" у Телеграм-каналах. Утім, замість грошей від країни-агресора кожен з агентів отримав підозру від українських правоохоронців та реальну перспективу тюремного ув’язнення

- говориться в повідомленні СБУ.

Там повідомили, у Черкаській області "по гарячих слідах" викрито трьох підлітків віком 13, 14 та 16 років з міста Сміла. Виконуючи завдання фсб, вони палили релейні шафи на місцевих коліях "Укрзалізниці".

Як встановило слідство, для фігурантів це були "контрольні" завдання перед виконанням наступного - виготовити саморобний вибуховий пристрій (СВП) для теракту. Під час розслідування правоохоронці встановили, що ворог також "тестував" юнаків, доручивши їм наносити провокаційні графіті на стіни адмінбудівель центрального регіону.

Крім того, у Києві затримано 36-річного громадянина сусідньої європейської країни, який виконував замовлення російських спецслужб.

Задокументовано, як за вказівкою окупантів іноземець підпалив дві шафи вхідних світлофорів, що забезпечують безперебійних рух поїздів у столичному регіоні України

- додали в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили трьом фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Підозрювані перебувають під вартою. Вирішується питання про притягнення до відповідальності 13-річного фігуранта з Черкаської області.

Доповнення

Довічне ув’язнення отримала агентка фсб, яка коригувала удари російських військ по житлових районах Донеччини. Суд також ухвалив конфіскацію її майна.

Павло Зінченко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Донецька область
Черкаська область
Українська залізниця
Служба безпеки України
Україна
Київ