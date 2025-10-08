СБУ викрила чотирьох агентів фсб, які займалися диверсіями на "Укрзалізниці": наймолодшому 13 років

Служба безпеки України викрила чотирьох агентів російської федеральної служби безпеки (фсб), які на замовлення загарбників займалися диверсіями на "Укрзалізниці". Підозрювані перебувають під вартою, пише УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

Служба безпеки затримала ще чотирьох російських агентів, які на замовлення ворога займалися підпалами об’єктів залізничної інфраструктури у різних регіонах України. За матеріалами справи, фігуранти потрапили у поле зору фсб рф, коли шукали "легкі заробітки" у Телеграм-каналах. Утім, замість грошей від країни-агресора кожен з агентів отримав підозру від українських правоохоронців та реальну перспективу тюремного ув’язнення - говориться в повідомленні СБУ.

Там повідомили, у Черкаській області "по гарячих слідах" викрито трьох підлітків віком 13, 14 та 16 років з міста Сміла. Виконуючи завдання фсб, вони палили релейні шафи на місцевих коліях "Укрзалізниці".

Як встановило слідство, для фігурантів це були "контрольні" завдання перед виконанням наступного - виготовити саморобний вибуховий пристрій (СВП) для теракту. Під час розслідування правоохоронці встановили, що ворог також "тестував" юнаків, доручивши їм наносити провокаційні графіті на стіни адмінбудівель центрального регіону.

Крім того, у Києві затримано 36-річного громадянина сусідньої європейської країни, який виконував замовлення російських спецслужб.

Задокументовано, як за вказівкою окупантів іноземець підпалив дві шафи вхідних світлофорів, що забезпечують безперебійних рух поїздів у столичному регіоні України - додали в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили трьом фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Підозрювані перебувають під вартою. Вирішується питання про притягнення до відповідальності 13-річного фігуранта з Черкаської області.

Доповнення

Довічне ув’язнення отримала агентка фсб, яка коригувала удари російських військ по житлових районах Донеччини. Суд також ухвалив конфіскацію її майна.