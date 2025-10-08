Завербована агентка коригувала комбіновані удари рф по Донеччині та отримала довічне

$41.320.03
Ексклюзив
10:08 • 1876 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
09:05 • 7656 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
08:55 • 11924 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
07:23 • 12748 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
07:01 • 17374 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
07:01 • 17360 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
06:24 • 16323 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
7 жовтня, 15:10 • 59515 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52 • 54670 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
7 жовтня, 12:19 • 39641 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
Популярнi новини
СБУ та Нацполіція заблокували нові "схеми для ухилянтів": серед затриманих – експосадовець Кабміну та керівництво вищих навчальних закладівPhoto8 жовтня, 01:02 • 28973 перегляди
У Криму окупанти перевіряють, чи є в телефонах школярів VPN та українська мова 8 жовтня, 02:06 • 26249 перегляди
Ізраїль та ХАМАС досягли "прогресу" на переговорах в Єгипті - CNN8 жовтня, 02:56 • 29586 перегляди
Чехія може передати Україні 30 модернізованих танків T-72M4CZ - Генштаб країни04:41 • 20875 перегляди
Мода після 60: короткі стрижки, які дарують молодість і впевненістьPhoto07:12 • 26086 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
Ексклюзив
10:08 • 1894 перегляди
Пів мільйона на місяць під час війни: як живе головний юрист НБУ, поки військові збирають на дрониPhoto09:38 • 5060 перегляди
Мода після 60: короткі стрижки, які дарують молодість і впевненістьPhoto07:12 • 26119 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство7 жовтня, 15:10 • 59519 перегляди
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання 7 жовтня, 13:53 • 44036 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олена Сосєдка
Руслан Стефанчук
Данило Гетманцев
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Німеччина
Державний кордон України
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії07:42 • 10840 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 37394 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 40709 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 92341 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 87140 перегляди
Tesla Model Y
The Guardian
Північний потік
Свіфт
El País

Завербована агентка коригувала комбіновані удари рф по Донеччині та отримала довічне

Київ • УНН

 • 770 перегляди

Жінка, завербована фсб, отримала довічне ув'язнення з конфіскацією майна за коригування комбінованих ударів російських військ по Донеччині. За її координатами восени 2023 року війська рф здійснили артилерійський удар по житловому сектору окупованої Курахівки.

Завербована агентка коригувала комбіновані удари рф по Донеччині та отримала довічне

Довічне ув’язнення отримала агентка фсб, яка коригувала удари російських військ по житлових районах Донеччини, повідомляє СБУ. Суд також ухвалив конфіскацію її майна, пише УНН.

Деталі

За матеріалами Служби безпеки України, довічне позбавлення волі з конфіскацією майна отримала жінка, завербована фсб, яка наводила комбіновані удари російських військ по Донеччині.

Встановлено, що саме за її координатами восени 2023 року війська рф здійснили артилерійський удар по житловому сектору наразі окупованої Курахівки на Покровському напрямку 

– заявили в СБУ.

Агентку завербували через її сина, який служив у бойових угрупованнях Південного військового округу рф. Вона передавала координати українських об’єктів у анонімному чаті сину, який потім передавав їх російським кураторам.

"Полювала" за секретними розробками української оборонної промисловості: у Миколаєві викрито агентурну пару рф03.10.25, 10:18 • 2737 переглядiв

СБУ затримала зловмисницю у жовтні 2023 року. Під час обшуків у неї вилучили смартфон із доказами шпигунської діяльності.

Суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану) і призначив довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Далекобійник-агент фсб передавав росіянам дані про розташування підрозділів ЗСУ та пересування колон із технікою - СБУ08.10.25, 10:49 • 1456 переглядiв

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Донецька область
Служба безпеки України
Україна
Миколаїв