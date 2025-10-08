Завербована агентка коригувала комбіновані удари рф по Донеччині та отримала довічне

Довічне ув’язнення отримала агентка фсб, яка коригувала удари російських військ по житлових районах Донеччини, повідомляє СБУ. Суд також ухвалив конфіскацію її майна, пише УНН.

Деталі

За матеріалами Служби безпеки України, довічне позбавлення волі з конфіскацією майна отримала жінка, завербована фсб, яка наводила комбіновані удари російських військ по Донеччині.

Встановлено, що саме за її координатами восени 2023 року війська рф здійснили артилерійський удар по житловому сектору наразі окупованої Курахівки на Покровському напрямку – заявили в СБУ.

Агентку завербували через її сина, який служив у бойових угрупованнях Південного військового округу рф. Вона передавала координати українських об’єктів у анонімному чаті сину, який потім передавав їх російським кураторам.

"Полювала" за секретними розробками української оборонної промисловості: у Миколаєві викрито агентурну пару рф

СБУ затримала зловмисницю у жовтні 2023 року. Під час обшуків у неї вилучили смартфон із доказами шпигунської діяльності.

Суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану) і призначив довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Далекобійник-агент фсб передавав росіянам дані про розташування підрозділів ЗСУ та пересування колон із технікою - СБУ