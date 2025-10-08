Завербованная агентка корректировала комбинированные удары РФ по Донетчине и получила пожизненное

Пожизненное заключение получила агент ФСБ, которая корректировала удары российских войск по жилым районам Донецкой области, сообщает СБУ. Суд также постановил конфискацию ее имущества, пишет УНН.

Подробности

По материалам Службы безопасности Украины, пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества получила женщина, завербованная ФСБ, которая наводила комбинированные удары российских войск по Донецкой области.

Установлено, что именно по ее координатам осенью 2023 года войска РФ совершили артиллерийский удар по жилому сектору ныне оккупированной Кураховки на Покровском направлении – заявили в СБУ.

Агента завербовали через ее сына, который служил в боевых группировках Южного военного округа РФ. Она передавала координаты украинских объектов в анонимном чате сыну, который затем передавал их российским кураторам.

"Охотилась" за секретными разработками украинской оборонной промышленности: в Николаеве разоблачена агентурная пара рф

СБУ задержала злоумышленницу в октябре 2023 года. Во время обысков у нее изъяли смартфон с доказательствами шпионской деятельности.

Суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения) и назначил пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Дальнобойщик-агент ФСБ передавал россиянам данные о расположении подразделений ВСУ и передвижении колонн с техникой - СБУ