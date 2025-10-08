Завербованная агентка корректировала комбинированные удары РФ по Донетчине и получила пожизненное

$41.320.03
48.170.10
ukenru
Эксклюзив
10:08 • 308 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
09:05 • 5880 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
08:55 • 11456 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
07:23 • 12305 просмотра
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
07:01 • 17024 просмотра
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
07:01 • 17163 просмотра
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
06:24 • 16176 просмотра
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
7 октября, 15:10 • 59176 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
7 октября, 14:52 • 54603 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
7 октября, 12:19 • 39621 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2м/с
98%
751мм
Популярные новости
СБУ и Нацполиция заблокировали новые "схемы для уклонистов": среди задержанных – экс-чиновник Кабмина и руководство высших учебных заведенийPhoto8 октября, 01:02 • 28428 просмотра
В Крыму оккупанты проверяют, есть ли в телефонах школьников VPN и украинский язык8 октября, 02:06 • 25751 просмотра
Израиль и ХАМАС достигли "прогресса" на переговорах в Египте - CNN8 октября, 02:56 • 29103 просмотра
Чехия может передать Украине 30 модернизированных танков T-72M4CZ - Генштаб страны04:41 • 20400 просмотра
Мода после 60: короткие стрижки, которые дарят молодость и уверенностьPhoto07:12 • 24939 просмотра
публикации
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
Эксклюзив
10:08 • 290 просмотра
Полмиллиона в месяц во время войны: как живет главный юрист НБУ, пока военные собирают на дроныPhoto09:38 • 4168 просмотра
Мода после 60: короткие стрижки, которые дарят молодость и уверенностьPhoto07:12 • 25174 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство7 октября, 15:10 • 59170 просмотра
Почему один из гигантов отечественной фармотрасли "Дарница" попал в ловушку собственной игры? История вопроса 7 октября, 13:53 • 43744 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Елена Соседка
Дональд Трамп
Руслан Стефанчук
Даниил Гетманцев
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Черниговская область
Германия
Реклама
УНН Lite
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории07:42 • 10650 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 37222 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 40542 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 92181 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 86981 просмотра
Актуальное
Тесла Модель Y
Хранитель
Северный поток
СВИФТ
Эль-Паис

Завербованная агентка корректировала комбинированные удары РФ по Донетчине и получила пожизненное

Киев • УНН

 • 686 просмотра

Женщина, завербованная ФСБ, получила пожизненное заключение с конфискацией имущества за корректировку комбинированных ударов российских войск по Донетчине. По ее координатам осенью 2023 года войска РФ совершили артиллерийский удар по жилому сектору оккупированной Кураховки.

Завербованная агентка корректировала комбинированные удары РФ по Донетчине и получила пожизненное

Пожизненное заключение получила агент ФСБ, которая корректировала удары российских войск по жилым районам Донецкой области, сообщает СБУ. Суд также постановил конфискацию ее имущества, пишет УНН.

Подробности

По материалам Службы безопасности Украины, пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества получила женщина, завербованная ФСБ, которая наводила комбинированные удары российских войск по Донецкой области.

Установлено, что именно по ее координатам осенью 2023 года войска РФ совершили артиллерийский удар по жилому сектору ныне оккупированной Кураховки на Покровском направлении 

– заявили в СБУ.

Агента завербовали через ее сына, который служил в боевых группировках Южного военного округа РФ. Она передавала координаты украинских объектов в анонимном чате сыну, который затем передавал их российским кураторам.

"Охотилась" за секретными разработками украинской оборонной промышленности: в Николаеве разоблачена агентурная пара рф03.10.25, 10:18 • 2737 просмотров

СБУ задержала злоумышленницу в октябре 2023 года. Во время обысков у нее изъяли смартфон с доказательствами шпионской деятельности.

Суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения) и назначил пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Дальнобойщик-агент ФСБ передавал россиянам данные о расположении подразделений ВСУ и передвижении колонн с техникой - СБУ08.10.25, 10:49 • 1378 просмотров

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Донецкая область
Служба безопасности Украины
Украина
Николаев