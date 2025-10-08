Дальнобойщик-агент ФСБ передавал россиянам данные о расположении подразделений ВСУ и передвижении колонн с техникой - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала гражданина, который под прикрытием водителя международных грузовых перевозок работал на российские спецслужбы. Агент собирал координаты объектов оборонной и критической инфраструктуры и передавал их врагу для нанесения ракетных ударов. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

Детали

Как установило следствие, задержанный дальнобойщик выполнял задание федеральной службы безопасности россии – передавал оккупантам данные о расположении стратегических объектов на территории Украины.

Основной его функцией было выявление и фиксация геолокаций военных объектов, складов, энергетических предприятий и других объектов критической инфраструктуры. Полученные координаты агент отправлял представителям российских спецслужб для дальнейшей корректировки ракетных ударов.

Кроме этого, находясь в заграничных командировках, агент отслеживал перемещение вооружения и товаров военного назначения, которые транспортировались по территории Европейского Союза в направлении Украины и передавал соответствующую информацию врагу – сообщили в Службе безопасности.

По данным СБУ, шпион фиксировал цели во время выполнения рейсов, используя несколько мобильных устройств для конспирации. У него обнаружено шесть смартфонов, на которых хранились координаты, фото- и видеоматериалы с доказательствами сотрудничества с фсб.

Киберспециалисты Службы безопасности выяснили, что этот мужчина входил в агентурную сеть фсб, которая была разоблачена еще в январе 2025 года. Тогда правоохранители задержали трех участников группы, однако сам водитель находился за границей. Его задержали сразу после возвращения в Украину.

Сейчас следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Задержанный находится под стражей. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

