"Охотилась" за секретными разработками украинской оборонной промышленности: в Николаеве разоблачена агентурная пара рф

Контрразведка Службы безопасности во взаимодействии с Министром обороны Украины предотвратила агентурное проникновение рф на один из ведущих оборонных заводов на юге Украины. По результатам спецоперации в Николаеве задержана агентка рф, которая пыталась получить для рашистов места рассредоточения оборонного предприятия на территории региона. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

Как установило расследование, к совершению преступления женщина привлекла своего сожителя – сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины.

Сначала враг завербовал женщину. Зная, что подконтрольная ей фирма сотрудничает с оборонным заводом в Николаеве, рашисты поручили ей собирать информацию о местонахождении объектов ОПК и видах оборонных заказов в южном регионе.

Для этого женщина использовала своего сожителя, который работал в отделе материально-технического снабжения оборонного завода и взаимодействовал с компанией фигурантки.

СБУ разоблачила агентурную пару еще в начале их сотрудничества с врагом.

Установлено, что мужчина передал женщине сведения о состоянии выполнения государственных заказов и местах рассредоточения производственных цехов предприятия. Впрочем, агентка не успела "отчитаться" оккупантам, поскольку на этом этапе ее задержала СБУ