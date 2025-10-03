$41.220.08
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Уильям, принц Уэльский
Принц Гарри, герцог Сассекский
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Полтавская область
Днепропетровская область
"Охотилась" за секретными разработками украинской оборонной промышленности: в Николаеве разоблачена агентурная пара рф

Киев • УНН

 • 774 просмотра

Контрразведка СБУ предотвратила проникновение рф на оборонный завод в Николаеве, задержав агента. Она привлекла сожителя для сбора информации о местах рассредоточения предприятия.

"Охотилась" за секретными разработками украинской оборонной промышленности: в Николаеве разоблачена агентурная пара рф

Контрразведка Службы безопасности во взаимодействии с Министром обороны Украины предотвратила агентурное проникновение рф на один из ведущих оборонных заводов на юге Украины. По результатам спецоперации в Николаеве задержана агентка рф, которая пыталась получить для рашистов места рассредоточения оборонного предприятия на территории региона. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

Детали

Как установило расследование, к совершению преступления женщина привлекла своего сожителя – сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины.

Сначала враг завербовал женщину. Зная, что подконтрольная ей фирма сотрудничает с оборонным заводом в Николаеве, рашисты поручили ей собирать информацию о местонахождении объектов ОПК и видах оборонных заказов в южном регионе.

Для этого женщина использовала своего сожителя, который работал в отделе материально-технического снабжения оборонного завода и взаимодействовал с компанией фигурантки.

СБУ разоблачила агентурную пару еще в начале их сотрудничества с врагом.

Установлено, что мужчина передал женщине сведения о состоянии выполнения государственных заказов и местах рассредоточения производственных цехов предприятия. Впрочем, агентка не успела "отчитаться" оккупантам, поскольку на этом этапе ее задержала СБУ

- говорится в сообщении.

Во время обыска у фигурантки изъяли смартфон с доказательствами ее контактов со "связным" – Сергеем Лебедевым (известным под псевдонимом "Лохматый"), который в Донецке работает на ФСБ и военную разведку РФ.

Следователи СБУ сообщили агентам о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
    • ч. 1 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

      Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения ее сообщнику.

      СБУ задержала двух агентов российского ГРУ, которые корректировали удары по Краматорску и Славянску

      Ольга Розгон

      Война в УкраинеКриминал и ЧП
      Служба безопасности Украины
      Украина
      Донецк
      Николаев