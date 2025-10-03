"Охотилась" за секретными разработками украинской оборонной промышленности: в Николаеве разоблачена агентурная пара рф
Киев • УНН
Контрразведка СБУ предотвратила проникновение рф на оборонный завод в Николаеве, задержав агента. Она привлекла сожителя для сбора информации о местах рассредоточения предприятия.
Контрразведка Службы безопасности во взаимодействии с Министром обороны Украины предотвратила агентурное проникновение рф на один из ведущих оборонных заводов на юге Украины. По результатам спецоперации в Николаеве задержана агентка рф, которая пыталась получить для рашистов места рассредоточения оборонного предприятия на территории региона. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.
Детали
Как установило расследование, к совершению преступления женщина привлекла своего сожителя – сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины.
Сначала враг завербовал женщину. Зная, что подконтрольная ей фирма сотрудничает с оборонным заводом в Николаеве, рашисты поручили ей собирать информацию о местонахождении объектов ОПК и видах оборонных заказов в южном регионе.
Для этого женщина использовала своего сожителя, который работал в отделе материально-технического снабжения оборонного завода и взаимодействовал с компанией фигурантки.
СБУ разоблачила агентурную пару еще в начале их сотрудничества с врагом.
Установлено, что мужчина передал женщине сведения о состоянии выполнения государственных заказов и местах рассредоточения производственных цехов предприятия. Впрочем, агентка не успела "отчитаться" оккупантам, поскольку на этом этапе ее задержала СБУ
Во время обыска у фигурантки изъяли смартфон с доказательствами ее контактов со "связным" – Сергеем Лебедевым (известным под псевдонимом "Лохматый"), который в Донецке работает на ФСБ и военную разведку РФ.
Следователи СБУ сообщили агентам о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о ВСУ, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения ее сообщнику.
