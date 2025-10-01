СБУ задержала двух агентов российского ГРУ, которые корректировали удары по Краматорску и Славянску
Киев • УНН
СБУ задержала двух жителей Донецкой области, которые сотрудничали с российской военной разведкой, передавая координаты для атак на Краматорск и Славянск. Им грозит пожизненное заключение за государственную измену и распространение данных о ВСУ.
Служба безопасности Украины разоблачила и задержала двух жителей Донецкой области, которые сотрудничали с российской военной разведкой и помогали врагу обстреливать украинские города. Агенты передавали оккупантам координаты для комбинированных атак на Краматорск и Славянск. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.
Подробности
По данным следствия, оба мужчины были завербованы через пророссийские телеграм-каналы и личные контакты. После вербовки они отдельно работали на разных прифронтовых участках, отправляя данные своим кураторам в закрытых чатах.
Одним из задержанных оказался 49-летний житель Славянска, который наводил российские авиабомбы и артиллерию на места сосредоточения украинских войск на территории общины
Второй агент – 66-летний житель Краматорска, завербованный через боевика одной из группировок рф на востоке. Он передавал врагу геолокации блокпостов и маршруты мобильных огневых групп ВСУ.
Николаевский предприниматель пытался продать россиянам комплектующие к корабельным артсистемам29.09.25, 13:17 • 2642 просмотра
СБУ провела комплексные мероприятия для нейтрализации угрозы, задокументировала преступную деятельность и задержала обоих агентов. Им сообщено о подозрении по:
- ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена в условиях военного положения);
- ч. 3 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение данных о движении и размещении ВСУ).
Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
В Хмельницкой области задержан агент ФСБ, корректировавший удары ракет и "шахедов" по оборонным заводам на западе Украины29.09.25, 10:27 • 3232 просмотра