Николаевский предприниматель пытался продать россиянам комплектующие к корабельным артсистемам
Киев • УНН
СБУ разоблачила николаевского предпринимателя, который пытался незаконно вывезти в РФ комплектующие для корабельных артиллерийских систем на сумму 1,5 млн долларов США. Злоумышленник задержан, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Служба безопасности Украины разоблачила попытку незаконного вывоза критически важных комплектующих для корабельных артиллерийских систем, применяемых для поражения дронов и крылатых ракет на малых дистанциях. Злоумышленник задержан. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.
Подробности
По данным следствия, к сделке причастен николаевский предприниматель, который незаконно завладел соответствующим вооружением во время полномасштабной войны
Злоумышленник завладел артиллерийскими системами на сумму около 1,5 млн долларов США – от шестиствольных автоматов АО-18 до универсальных установок АК-176М. Чтобы скрыть вывоз, он поместил оружие в контейнеры, внешне напоминавшие бойлеры для воды, и планировал через аффилированные предприятия в странах ЕС и Юго-Восточной Азии переправить его в РФ, заключив фиктивные договоры с подконтрольными компаниями.
СБУ задержала злоумышленника на этапе подготовки вывоза вооружения. Во время обысков на складах и в офисах изъяты артиллерийские установки в специальных контейнерах, дополнительные комплектующие к военным катерам и документы с иностранными компаниями. Изъятое вооружение будет передано для нужд Сил обороны Украины.
Предпринимателю сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 201 УК Украины (приготовление к контрабанде оружия, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование продолжается для привлечения всех причастных к ответственности.
