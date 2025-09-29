Миколаївський підприємець намагався продати росіянам комплектуючі до корабельних артсистем
Київ • УНН
СБУ викрила миколаївського підприємця, який намагався незаконно вивезти до рф комплектуючі для корабельних артилерійських систем на суму 1,5 млн доларів США. Зловмисника затримали, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Служба безпеки України викрила спробу незаконного вивезення критично важливих комплектуючих для корабельних артилерійських систем, які застосовуються для ураження дронів та крилатих ракет на малих дистанціях. Зловмисника затримали. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, до оборудки причетний миколаївський підприємець, який незаконно заволодів відповідним озброєнням під час повномасштабної війни
Зловмисник заволодів артилерійськими системами на суму близько 1,5 млн доларів США – від шестиствольних автоматів АО-18 до універсальних установок АК-176М. Щоб приховати вивезення, він помістив зброю у контейнери, що зовні нагадували бойлери для води, та планував через афілійовані підприємства у країнах ЄС і Південно-Східної Азії переправити її до рф, уклавши фіктивні договори з підконтрольними компаніями.
СБУ затримала зловмисника на етапі підготовки вивезення озброєння. Під час обшуків на складах та в офісах вилучено артилерійські установки у спеціальних контейнерах, додаткові комплектуючі до військових катерів та документи з іноземними компаніями. Вилучене озброєння буде передано для потреб Сил оборони України.
Підприємцю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14 та ч. 2 ст. 201 КК України (готування до контрабанди зброї, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування триває для притягнення всіх причетних до відповідальності.
