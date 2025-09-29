На Хмельниччині затримали агента фсб, який коригував удари ракет і "шахедів" по оборонних заводах на заході України
Київ • УНН
СБУ затримала російського агента на Хмельниччині, який збирав координати військових об’єктів та оборонних заводів для комбінованих атак ворога. Зловмисник, місцевий різноробочий, фотографував стратегічні об’єкти та наносив їхні координати на Google-карти.
СБУ викрила російського агента, який збирав координати військових об’єктів і заводів оборонного комплексу на заході України для комбінованих атак ворога дронами-камікадзе та ракетами. Зловмисника затримали, коли він спробував зняти на відео наступну потенційну ціль. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.
Деталі
Служба безпеки затримала ще одного російського агента на Хмельниччині. Зловмисник збирав координати місцевих військових об’єктів та оборонних заводів, по яких ворог готував комбіновані атаки дронами та ракетним озброєнням
Розслідування встановило, що агентом фсб виявився місцевий різноробочий із Хмельниччини. Він потрапив у поле зору російських спецслужб після того, як шукав "підробітки" у Telegram-каналах. Для збору даних зрадник використовував побутові розмови зі знайомими, а також самостійно проводив дорозвідку: фотографував стратегічні об’єкти та наносив їхні координати на Google-карти.
Кіберфахівці СБУ поетапно документували його підривну діяльність. Під час обшуку у затриманого вилучили телефон із доказами співпраці з ворогом.
Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права застави. Зраднику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
