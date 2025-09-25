СБУ затримала агентку, яка допомагала рф готувати новий наступ на Харківщину

Служба безпеки України затримала 23-річну мешканку Харківщини, яка на замовлення ворога фігурантка шпигувала за позиціями Сил оборони на одному з найважливіших напрямків фронту – Ізюмському. Зловмисниця збирала дані про позиції ЗСУ і передавала ворогу для підготовки наступу. Агентку викрили, вона перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення. Про це інформує СБУ передає УНН.

Деталі

За наявними даними, рашисти планували використати інформацію від цієї коригувальниці для підготовки наступальних операцій і прориву лінії бойового зіткнення.

Як встановило розслідування, завдання окупантів виконувала 23-річна місцева безробітна, яка потрапила у поле зору ворога ще під час тимчасового захоплення громади на початку повномасштабної війни.

У травні цього року російські спецслужбісти відновили з нею контакт і в обмін на "легкі заробітки" поставили завдання - збирати дані про пункти базування українських військ поблизу передової. Для цього фігурантка обходила місцевість та намагалася приховано фіксувати об’єкти, в яких, на її думку, дислокувалися підрозділи Сил оборони - повідомляє СБУ.

Зазначається, що як "прикриття" агентка використовувала легенду про те, що "відвідує родичів", що проживають у зоні бойових дій.

Співробітники СБУ затримали фігурантку та вилучили у неї смартфон із скріншотами гугл-карт, де вона позначала потенційні "цілі" для атак рашистів.

Слідчі Служби безпеки повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

СБУ затримала 26-річного медбрата міської лікарні Херсона, який коригував повітряні атаки рф по обласному центру. Він передавав фсб координати українських військових об'єктів, знімаючи їх на телефон під час поїздок.

Агент спецслужб рф отримав 15 років тюрми за шпигунство у лавах ЗСУ: СБУ озвучила деталі