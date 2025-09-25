СБУ задержала агента, которая помогала РФ готовить новое наступление на Харьковскую область

Служба безопасности Украины задержала 23-летнюю жительницу Харьковской области, которая по заказу врага шпионила за позициями Сил обороны на одном из важнейших направлений фронта – Изюмском. Злоумышленница собирала данные о позициях ВСУ и передавала врагу для подготовки наступления. Агентку разоблачили, она находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение. Об этом информирует СБУ, передает УНН.

Подробности

По имеющимся данным, рашисты планировали использовать информацию от этой корректировщицы для подготовки наступательных операций и прорыва линии боевого соприкосновения.

Как установило расследование, задания оккупантов выполняла 23-летняя местная безработная, которая попала в поле зрения врага еще во время временного захвата общины в начале полномасштабной войны.

В мае этого года российские спецслужбисты возобновили с ней контакт и в обмен на "легкие заработки" поставили задачу - собирать данные о пунктах базирования украинских войск вблизи передовой. Для этого фигурантка обходила местность и пыталась скрыто фиксировать объекты, в которых, по ее мнению, дислоцировались подразделения Сил обороны - сообщает СБУ.

Отмечается, что в качестве "прикрытия" агентка использовала легенду о том, что "посещает родственников", проживающих в зоне боевых действий.

Сотрудники СБУ задержали фигурантку и изъяли у нее смартфон со скриншотами гугл-карт, где она обозначала потенциальные "цели" для атак рашистов.

Следователи Службы безопасности сообщили агентке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним

СБУ задержала 26-летнего медбрата городской больницы Херсона, который корректировал воздушные атаки рф по областному центру. Он передавал фсб координаты украинских военных объектов, снимая их на телефон во время поездок.

