СБУ задержала агента, которая помогала РФ готовить новое наступление на Харьковскую область

17:19 • 7878 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
16:17 • 13992 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 19130 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 47993 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 34329 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09 • 58368 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 57688 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 76025 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 55833 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 47409 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
Прокурор и члены МСЭК в Черкасской области организовали схему по предоставлению незаконной инвалидности25 сентября, 11:25 • 3168 просмотра
Оккупанты атаковали Чернигов: критическая инфраструктура под угрозой25 сентября, 11:45 • 4468 просмотра
Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных суповPhoto25 сентября, 11:57 • 20716 просмотра
Украинцы выбирают более дешевые аналоги: как политика высоких цен "Дарницы" ослабляет ее позиции на фармрынкеPhoto25 сентября, 14:30 • 13101 просмотра
Министр обороны США вызвал сотни генералов и адмиралов на встречу - WP25 сентября, 14:56 • 3398 просмотра
Украинцы выбирают более дешевые аналоги: как политика высоких цен "Дарницы" ослабляет ее позиции на фармрынкеPhoto25 сентября, 14:30 • 13114 просмотра
Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных суповPhoto25 сентября, 11:57 • 20731 просмотра
Осенние каникулы в 2025 году в Украине: когда начнутся и от чего это зависит25 сентября, 10:50 • 29148 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта25 сентября, 10:24 • 47993 просмотра
Арифметика против таблет-блогерши, или цифры не врут25 сентября, 10:14 • 32542 просмотра
Дональд Трамп
Марк Рютте
Андрей Сибига
Реджеп Тайип Эрдоган
Юлия Свириденко
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Германия
Государственная граница Украины
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 20308 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 28837 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 62476 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 120577 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 78806 просмотра
МиГ-31
Сухой Су-30
Фокс Ньюс
Saab JAS 39 Gripen
Сухой Су-24

СБУ задержала агента, которая помогала РФ готовить новое наступление на Харьковскую область

Киев • УНН

 • 158 просмотра

СБУ задержала 23-летнюю жительницу Харьковской области, которая шпионила за позициями ВСУ на Изюмском направлении. Она собирала данные для врага, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ задержала агента, которая помогала РФ готовить новое наступление на Харьковскую область

Служба безопасности Украины задержала 23-летнюю жительницу Харьковской области, которая по заказу врага шпионила за позициями Сил обороны на одном из важнейших направлений фронта – Изюмском. Злоумышленница собирала данные о позициях ВСУ и передавала врагу для подготовки наступления. Агентку разоблачили, она находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение. Об этом информирует СБУ, передает УНН.

Подробности

По имеющимся данным, рашисты планировали использовать информацию от этой корректировщицы для подготовки наступательных операций и прорыва линии боевого соприкосновения.

Как установило расследование, задания оккупантов выполняла 23-летняя местная безработная, которая попала в поле зрения врага еще во время временного захвата общины в начале полномасштабной войны.

В мае этого года российские спецслужбисты возобновили с ней контакт и в обмен на "легкие заработки" поставили задачу - собирать данные о пунктах базирования украинских войск вблизи передовой. Для этого фигурантка обходила местность и пыталась скрыто фиксировать объекты, в которых, по ее мнению, дислоцировались подразделения Сил обороны

- сообщает СБУ.

Отмечается, что в качестве "прикрытия" агентка использовала легенду о том, что "посещает родственников", проживающих в зоне боевых действий.

Сотрудники СБУ задержали фигурантку и изъяли у нее смартфон со скриншотами гугл-карт, где она обозначала потенциальные "цели" для атак рашистов.

Следователи Службы безопасности сообщили агентке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним

СБУ задержала 26-летнего медбрата городской больницы Херсона, который корректировал воздушные атаки рф по областному центру. Он передавал фсб координаты украинских военных объектов, снимая их на телефон во время поездок.

Агент спецслужб рф получил 15 лет тюрьмы за шпионаж в рядах ВСУ: СБУ озвучила детали24.09.25, 16:48 • 3152 просмотра

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Харьковская область
Изюм
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Херсон