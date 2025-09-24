Агент спецслужб рф получил 15 лет тюрьмы за шпионаж в рядах ВСУ: СБУ озвучила детали
Киев • УНН
СБУ задержала руководителя квартирно-эксплуатационной службы одной из бригад Воздушных Сил ВСУ, который готовил координаты для ракетно-дроновой атаки. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену и незаконное обращение с оружием.
По материалам Службы безопасности Украины к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорили агента российских спецслужб в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Злоумышленника задержали во время спецоперации на Львовщине летом этого года. Им оказался завербованный врагом глава квартирно-эксплуатационной службы одной из бригад Воздушных Сил ВСУ.
Оккупанты привлекли мужчину к сотрудничеству с помощью его бывшей жены, которая тоже была военной. Сейчас она входит в агентурный аппарат ФСБ во временно захваченном Мелитополе.
Злоумышленник готовил координаты для масштабной ракетно-дроновой атаки россиян по авиационной инфраструктуре Украины. Основными целями врага были аэродромы и логистические базы техобслуживания боевых самолетов ВСУ.
Суд признал мужчину виновным по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами).
Корректировал российские удары по югу Украины: в Херсоне задержан медик-агент фсб24.09.25, 10:08 • 2344 просмотра