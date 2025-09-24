$41.380.00
14:27 • 634 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
13:04 • 5298 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
12:07 • 11676 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
11:17 • 13925 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
11:04 • 23556 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
10:07 • 16493 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 28393 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 17530 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 17929 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
24 сентября, 06:43 • 14956 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
Агент спецслужб рф получил 15 лет тюрьмы за шпионаж в рядах ВСУ: СБУ озвучила детали

Киев • УНН

 • 14 просмотра

СБУ задержала руководителя квартирно-эксплуатационной службы одной из бригад Воздушных Сил ВСУ, который готовил координаты для ракетно-дроновой атаки. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену и незаконное обращение с оружием.

Агент спецслужб рф получил 15 лет тюрьмы за шпионаж в рядах ВСУ: СБУ озвучила детали

По материалам Службы безопасности Украины к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорили агента российских спецслужб в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Злоумышленника задержали во время спецоперации на Львовщине летом этого года. Им оказался завербованный врагом глава квартирно-эксплуатационной службы одной из бригад Воздушных Сил ВСУ.

Оккупанты привлекли мужчину к сотрудничеству с помощью его бывшей жены, которая тоже была военной. Сейчас она входит в агентурный аппарат ФСБ во временно захваченном Мелитополе.

Злоумышленник готовил координаты для масштабной ракетно-дроновой атаки россиян по авиационной инфраструктуре Украины. Основными целями врага были аэродромы и логистические базы техобслуживания боевых самолетов ВСУ.

Суд признал мужчину виновным по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);
    • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами).

      Корректировал российские удары по югу Украины: в Херсоне задержан медик-агент фсб24.09.25, 10:08 • 2344 просмотра

      Евгений Устименко

      Война в УкраинеКриминал и ЧП
      Львовская область
      Служба безопасности Украины
      Вооруженные силы Украины
      Украина
      Мелитополь