Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
13:04 • 5298 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
12:07 • 11676 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17 • 13925 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
11:04 • 23556 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
10:07 • 16493 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 28393 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 17530 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 17929 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 14956 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Агент спецслужб рф отримав 15 років тюрми за шпигунство у лавах ЗСУ: СБУ озвучила деталі

Київ • УНН

 • 14 перегляди

СБУ затримала очільника квартирно-експлуатаційної служби однієї з бригад Повітряних Сил ЗСУ, який готував координати для ракетно-дронової атаки. Суд засудив його до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду та незаконне поводження зі зброєю.

Агент спецслужб рф отримав 15 років тюрми за шпигунство у лавах ЗСУ: СБУ озвучила деталі

За матеріалами Служби безпеки України до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили агента російських спецслужб у лавах Збройних сил України. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

Зловмисника затримали під час спецоперації на Львівщині влітку цього року. Ним виявився завербований ворогом очільник квартирно-експлуатаційної служби однієї з бригад Повітряних Сил ЗСУ.

Окупанти залучили чоловіка до співпраці за допомогою його колишньої дружини, яка теж була військовою. Наразі вона входить до агентурного апарату фсб у тимчасово захопленому Мелітополі.

Зловмисник готував координати для масштабної ракетно-дронової атаки росіян по авіаційній інфраструктурі України. Основними цілями ворога були аеродроми та логістичні бази техобслуговування бойових літаків ЗСУ.

Суд визнав чоловіка винним за наступними статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
    • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами).

      Євген Устименко

