Агент спецслужб рф отримав 15 років тюрми за шпигунство у лавах ЗСУ: СБУ озвучила деталі
Київ • УНН
СБУ затримала очільника квартирно-експлуатаційної служби однієї з бригад Повітряних Сил ЗСУ, який готував координати для ракетно-дронової атаки. Суд засудив його до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду та незаконне поводження зі зброєю.
За матеріалами Служби безпеки України до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили агента російських спецслужб у лавах Збройних сил України. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.
Деталі
Зловмисника затримали під час спецоперації на Львівщині влітку цього року. Ним виявився завербований ворогом очільник квартирно-експлуатаційної служби однієї з бригад Повітряних Сил ЗСУ.
Окупанти залучили чоловіка до співпраці за допомогою його колишньої дружини, яка теж була військовою. Наразі вона входить до агентурного апарату фсб у тимчасово захопленому Мелітополі.
Зловмисник готував координати для масштабної ракетно-дронової атаки росіян по авіаційній інфраструктурі України. Основними цілями ворога були аеродроми та логістичні бази техобслуговування бойових літаків ЗСУ.
Суд визнав чоловіка винним за наступними статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за
попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та
бойовими припасами).
