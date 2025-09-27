Доцентка Одеського університету коригувала російські атаки та вербувала військових ЗСУ

$41.490.08
48.710.05
ukenru
26 вересня, 14:33 • 20465 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 38046 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 19571 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 19943 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 22658 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 21905 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 36945 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 41032 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 45132 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 29000 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
0.6м/с
77%
763мм
Популярнi новини
Ворожий БпЛА влучив у дах меблевого магазину в Харкові, є постраждалі26 вересня, 15:06 • 3696 перегляди
Україна врятувала ще трьох молодих людей з окупації: в ОП розкрили деталі26 вересня, 15:36 • 4616 перегляди
Кількість постраждалих від удару ворожого БпЛА у Харкові зросла до чотирьох26 вересня, 15:48 • 5530 перегляди
Зараз на столі вигідна для України угода про мир, якщо вони не погодяться, то росія захопить всю країну - лукашенко 26 вересня, 16:04 • 5874 перегляди
Змушують битися до смерті або кидають в ями без води та їжі: окупанти сформували мобільні групи для розправи над дезертирами26 вересня, 16:16 • 4776 перегляди
Публікації
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 38052 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 28440 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 36949 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 41036 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 45136 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кароль Навроцький
Петер Сіярто
Метте Фредеріксен
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Угорщина
Сполучені Штати Америки
Данія
Реклама
УНН Lite
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 20469 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 27800 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 33508 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 36258 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 44041 перегляди
Актуальне
Facebook
Північний потік
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Доцентка Одеського університету коригувала російські атаки та вербувала військових ЗСУ

Київ • УНН

 • 370 перегляди

СБУ запобігла втечі до ЄС агентки фсб, яка коригувала атаки росіян по Одесі та вербувала військових ЗСУ. 52-річна доцентка місцевого університету планувала потрапити до рф.

Доцентка Одеського університету коригувала російські атаки та вербувала військових ЗСУ

Військова контррозвідка Служби безпеки запобігла втечі з України агентки фсб, яка діяла в Одесі. Зловмисниця коригувала атаки росіян по місту та вербувала військових Сил оборони для російської спецслужби. Про це інформує УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

Зазначається, що фігурантку затримали напередодні її виїзду до ЄС, звідки вона планувала потрапити до рф. При собі вона вже мала відповідні квитки на автобус.

За матеріалами справи, ворожою агенткою виявилася 52-річна доцентка місцевого університету. В поле зору рашистів жінка потрапила, коли закликала у забороненій соцмережі "ВКонтакте" до захоплення Одещини

- йдеться у дописі.

За інформацією СБУ, в обмін на співпрацю окупанти пообіцяли їй посаду викладачки кафедри російської літератури в московському виші.

Одним із її головних завдань в Україні було виявляти пункти тимчасової дислокації Сил оборони на території Одеси.

Насамперед ворога цікавили оперативні аеродроми з бойовими гелікоптерами та склади з озброєнням і боєприпасами ЗСУ.

Щоб зібрати розвіддані, агентка намагалася "втертися" в довіру до українських воїнів, які проживали по сусідству. У подальшому вона отримала завдання завербувати їх до власної мережі інформаторів, через яку фсб планувала "зсередини" шпигувати за оборонцями південного регіону

- повідомляє Служба безпеки України.

Співробітники СБУ зірвали плани окупантів і затримали агентку. Під час обшуків у неї вилучено смартфон та планшет із підготовленими "звітами" для фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Правоохоронці затримали працівника "Укренерго", який передавав представнику російських спецслужб службову інформацію, включаючи дані про місце розташування прихованого захищеного центру. Зловмиснику оголосили про підозру в державній зраді, що передбачає довічне позбавлення волі.

Коригував російські удари по півдню України: у Херсоні затримано медика-агента фсб24.09.25, 09:08 • 2788 переглядiв

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Електроенергія
Служба безпеки України
Укренерго
Збройні сили України
Європейський Союз
Україна
Одеса