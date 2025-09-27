Доцент Одесского университета корректировала российские атаки и вербовала военных ВСУ
Киев • УНН
СБУ предотвратила побег в ЕС агента ФСБ, которая корректировала атаки россиян по Одессе и вербовала военных ВСУ. 52-летняя доцент местного университета планировала попасть в РФ.
Военная контрразведка Службы безопасности предотвратила побег из Украины агента ФСБ, действовавшей в Одессе. Злоумышленница корректировала атаки россиян по городу и вербовала военных Сил обороны для российской спецслужбы. Об этом информирует УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Отмечается, что фигурантку задержали накануне ее выезда в ЕС, откуда она планировала попасть в РФ. При себе она уже имела соответствующие билеты на автобус.
По материалам дела, вражеским агентом оказалась 52-летняя доцент местного университета. В поле зрения рашистов женщина попала, когда призывала в запрещенной соцсети "ВКонтакте" к захвату Одесской области
По информации СБУ, в обмен на сотрудничество оккупанты пообещали ей должность преподавательницы кафедры русской литературы в московском вузе.
Одной из ее главных задач в Украине было выявлять пункты временной дислокации Сил обороны на территории Одессы.
Прежде всего врага интересовали оперативные аэродромы с боевыми вертолетами и склады с вооружением и боеприпасами ВСУ.
Чтобы собрать разведданные, агент пыталась "втереться" в доверие к украинским воинам, проживавшим по соседству. В дальнейшем она получила задание завербовать их в собственную сеть информаторов, через которую ФСБ планировала "изнутри" шпионить за защитниками южного региона
Сотрудники СБУ сорвали планы оккупантов и задержали агента. Во время обысков у нее изъяты смартфон и планшет с подготовленными "отчетами" для ФСБ.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним
Правоохранители задержали сотрудника "Укрэнерго", который передавал представителю российских спецслужб служебную информацию, включая данные о местонахождении скрытого защищенного центра. Злоумышленнику объявили о подозрении в государственной измене, что предусматривает пожизненное лишение свободы.
