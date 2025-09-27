$41.490.08
26 сентября, 14:33 • 20294 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 37655 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 19426 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 19804 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 22551 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 21867 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 36822 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 40935 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 45041 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 28987 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Доцент Одесского университета корректировала российские атаки и вербовала военных ВСУ

Киев • УНН

 • 44 просмотра

СБУ предотвратила побег в ЕС агента ФСБ, которая корректировала атаки россиян по Одессе и вербовала военных ВСУ. 52-летняя доцент местного университета планировала попасть в РФ.

Доцент Одесского университета корректировала российские атаки и вербовала военных ВСУ

Военная контрразведка Службы безопасности предотвратила побег из Украины агента ФСБ, действовавшей в Одессе. Злоумышленница корректировала атаки россиян по городу и вербовала военных Сил обороны для российской спецслужбы. Об этом информирует УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Отмечается, что фигурантку задержали накануне ее выезда в ЕС, откуда она планировала попасть в РФ. При себе она уже имела соответствующие билеты на автобус.

По материалам дела, вражеским агентом оказалась 52-летняя доцент местного университета. В поле зрения рашистов женщина попала, когда призывала в запрещенной соцсети "ВКонтакте" к захвату Одесской области

- говорится в сообщении.

По информации СБУ, в обмен на сотрудничество оккупанты пообещали ей должность преподавательницы кафедры русской литературы в московском вузе.

Одной из ее главных задач в Украине было выявлять пункты временной дислокации Сил обороны на территории Одессы.

Прежде всего врага интересовали оперативные аэродромы с боевыми вертолетами и склады с вооружением и боеприпасами ВСУ.

Чтобы собрать разведданные, агент пыталась "втереться" в доверие к украинским воинам, проживавшим по соседству. В дальнейшем она получила задание завербовать их в собственную сеть информаторов, через которую ФСБ планировала "изнутри" шпионить за защитниками южного региона

- сообщает Служба безопасности Украины.

Сотрудники СБУ сорвали планы оккупантов и задержали агента. Во время обысков у нее изъяты смартфон и планшет с подготовленными "отчетами" для ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним

Правоохранители задержали сотрудника "Укрэнерго", который передавал представителю российских спецслужб служебную информацию, включая данные о местонахождении скрытого защищенного центра. Злоумышленнику объявили о подозрении в государственной измене, что предусматривает пожизненное лишение свободы.

Корректировал российские удары по югу Украины: в Херсоне задержан медик-агент фсб24.09.25, 09:08 • 2784 просмотра

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Электроэнергия
Служба безопасности Украины
Укрэнерго
Вооруженные силы Украины
Европейский Союз
Украина
Одесса