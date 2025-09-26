Передавав росіянам дані про об'єкт критичної інфраструктури: працівник "Укренерго" постане перед судом
Київ • УНН
Правоохоронці затримали працівника "Укренерго", який передавав представнику російських спецслужб службову інформацію, включаючи дані про місце розташування прихованого захищеного центру. Зловмиснику оголосили про підозру в державній зраді, що передбачає довічне позбавлення волі.
Правоохоронці викрили і затримали працівника "Укренерго", який передавав росіянам дані про об’єкт критичної інфраструктури. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Деталі
Зловмисник передавав представнику російських спецслужб через месенджер службову інформацію, зокрема - дані про місце розташування прихованого захищеного центру. Ворог міг використовувати дану інформацію для нанесення ракетних та дронових ударів по об’єктах критичної інфраструктури.
Затриманому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає позбавлення волі до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.
Нагадаємо
СБУ затримала 26-річного медбрата міської лікарні Херсона, який коригував повітряні атаки рф по обласному центру. Він передавав фсб координати українських військових об'єктів, знімаючи їх на телефон під час поїздок.