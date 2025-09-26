Передавал россиянам данные об объекте критической инфраструктуры: сотрудник "Укрэнерго" предстанет перед судом
Киев • УНН
Правоохранители задержали сотрудника "Укрэнерго", который передавал представителю российских спецслужб служебную информацию, включая данные о местоположении скрытого защищенного центра. Злоумышленнику объявили о подозрении в государственной измене, что предусматривает пожизненное лишение свободы.
Правоохранители разоблачили и задержали сотрудника "Укрэнерго", который передавал россиянам данные об объекте критической инфраструктуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Детали
Злоумышленник передавал представителю российских спецслужб через мессенджер служебную информацию, в частности - данные о местонахождении скрытого защищенного центра. Враг мог использовать данную информацию для нанесения ракетных и дроновых ударов по объектам критической инфраструктуры.
Задержанному объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.
Напомним
СБУ задержала 26-летнего медбрата городской больницы Херсона, который корректировал воздушные атаки рф по областному центру. Он передавал фсб координаты украинских военных объектов, снимая их на телефон во время поездок.