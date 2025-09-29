В Хмельницкой области задержан агент ФСБ, корректировавший удары ракет и "шахедов" по оборонным заводам на западе Украины
Киев • УНН
СБУ разоблачила российского агента, который собирал координаты военных объектов и заводов оборонного комплекса на западе Украины для комбинированных атак врага дронами-камикадзе и ракетами. Злоумышленника задержали, когда он попытался снять на видео следующую потенциальную цель. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.
Подробности
Расследование установило, что агентом ФСБ оказался местный разнорабочий из Хмельницкой области. Он попал в поле зрения российских спецслужб после того, как искал "подработки" в Telegram-каналах. Для сбора данных предатель использовал бытовые разговоры со знакомыми, а также самостоятельно проводил доразведку: фотографировал стратегические объекты и наносил их координаты на Google-карты.
Киберспециалисты СБУ поэтапно документировали его подрывную деятельность. Во время обыска у задержанного изъяли телефон с доказательствами сотрудничества с врагом.
Сейчас ему сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей без права залога. Предателю грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
