В Хмельницкой области задержан агент ФСБ, корректировавший удары ракет и "шахедов" по оборонным заводам на западе Украины

07:20 • 4134 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
05:05 • 13519 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 39648 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 62522 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 43805 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 41887 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 64472 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 72061 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 94564 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 156065 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Брянск под атакой: зафиксировано попадание в промышленный заводPhoto28 сентября, 23:09
Оккупанты в Луганской области возрождают "стахановское движение" среди студентов - ЦНС29 сентября, 00:32
Оккупанты ударили по предприятию по производству коньяка AZNAURI в Одесской области29 сентября, 00:54
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известноPhotoVideo29 сентября, 01:17
Россия безнаказанно нарушает небо Европы: сбитие российского самолета может выявить раскол в НАТО02:43
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 156065 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 86090 просмотра
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года07:05
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известноPhotoVideo29 сентября, 01:17
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT27 сентября, 13:37
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12
В Хмельницкой области задержан агент ФСБ, корректировавший удары ракет и "шахедов" по оборонным заводам на западе Украины

Киев • УНН

 • 1440 просмотра

СБУ задержала российского агента в Хмельницкой области, который собирал координаты военных объектов и оборонных заводов для комбинированных атак врага. Злоумышленник, местный разнорабочий, фотографировал стратегические объекты и наносил их координаты на Google-карты.

В Хмельницкой области задержан агент ФСБ, корректировавший удары ракет и "шахедов" по оборонным заводам на западе Украины

СБУ разоблачила российского агента, который собирал координаты военных объектов и заводов оборонного комплекса на западе Украины для комбинированных атак врага дронами-камикадзе и ракетами. Злоумышленника задержали, когда он попытался снять на видео следующую потенциальную цель. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

Подробности

Служба безопасности задержала еще одного российского агента в Хмельницкой области. Злоумышленник собирал координаты местных военных объектов и оборонных заводов, по которым враг готовил комбинированные атаки дронами и ракетным вооружением 

– сообщили в СБУ.

Расследование установило, что агентом ФСБ оказался местный разнорабочий из Хмельницкой области. Он попал в поле зрения российских спецслужб после того, как искал "подработки" в Telegram-каналах. Для сбора данных предатель использовал бытовые разговоры со знакомыми, а также самостоятельно проводил доразведку: фотографировал стратегические объекты и наносил их координаты на Google-карты.

Доцент Одесского университета корректировала российские атаки и вербовала военных ВСУ27.09.25, 01:52 • 25857 просмотров

Киберспециалисты СБУ поэтапно документировали его подрывную деятельность. Во время обыска у задержанного изъяли телефон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Сейчас ему сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей без права залога. Предателю грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ задержала агента, которая помогала РФ готовить новое наступление на Харьковскую область25.09.25, 23:42 • 8279 просмотров

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Харьковская область
Служба безопасности Украины
Херсонская область
Украина