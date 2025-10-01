СБУ затримала двох агентів російського гру, які коригували удари по Краматорську та Слов’янську
Київ • УНН
СБУ затримала двох мешканців Донеччини, які співпрацювали з російською воєнною розвідкою, передаючи координати для атак на Краматорськ і Слов’янськ. Їм загрожує довічне ув'язнення за державну зраду та поширення даних про ЗСУ.
Служба безпеки України викрила і затримала двох мешканців Донеччини, які співпрацювали з російською воєнною розвідкою та допомагали ворогу обстрілювати українські міста. Агенти передавали окупантам координати для комбінованих атак на Краматорськ і Слов’янськ. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, обидва чоловіки були завербовані через проросійські телеграм-канали та особисті контакти. Після вербування вони окремо працювали на різних прифронтових ділянках, надсилаючи дані своїм кураторам у закритих чатах.
Одним із затриманих виявився 49-річний мешканець Слов’янська, який наводив російські авіабомби та артилерію на місця зосередження українських військ на території громади
Другий агент – 66-річний мешканець Краматорська, завербований через бойовика одного з угруповань рф на сході. Він передавав ворогу геолокації блокпостів та маршрути мобільних вогневих груп ЗСУ.
Миколаївський підприємець намагався продати росіянам комплектуючі до корабельних артсистем 29.09.25, 13:17 • 2642 перегляди
СБУ провела комплексні заходи для нейтралізації загрози, задокументувала злочинну діяльність і затримала обох агентів. Їм повідомлено про підозру за:
- ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада в умовах воєнного стану);
- ч. 3 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення даних про рух та розміщення ЗСУ).
Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
На Хмельниччині затримали агента фсб, який коригував удари ракет і "шахедів" по оборонних заводах на заході України29.09.25, 10:27 • 3232 перегляди