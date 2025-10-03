"Полювала" за секретними розробками української оборонної промисловості: у Миколаєві викрито агентурну пару рф

Контррозвідка Служби безпеки у взаємодії з Міністром оборони України запобігла агентурному проникненню рф до одного з провідних оборонних заводів на півдні України. За результатами спецоперації у Миколаєві затримано агентку рф, яка намагалась здобути для рашистів місця розосередження оборонного підприємства на території регіону. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

Як встановило розслідування, до вчинення злочину жінка залучила свого співмешканця – співробітника підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК) України.

Спочатку ворог завербував жінку. Знаючи, що підконтрольна їй фірма співпрацює із оборонним заводом у Миколаєві, рашисти доручили їй збирати інформацію про місцезнаходження об’єктів ОПК та види оборонних замовлень у південному регіоні.

Для цього жінка використовувала свого співмешканця, який працював у відділі матеріально-технічного постачання оборонного заводу та взаємодіяв з компанією фігурантки.

СБУ викрила агентурну пару ще на початку їхньої співпраці з ворогом.

Встановлено, що чоловік передав жінці відомості про стан виконання державних замовлень та місця розосередження виробничих цехів підприємства. Утім, агентка не встигла "прозвітувати" окупантам, оскільки на цьому етапі її затримала СБУ