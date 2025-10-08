Далекобійник-агент фсб передавав росіянам дані про розташування підрозділів ЗСУ та пересування колон із технікою - СБУ

Служба безпеки України викрила і затримала громадянина, який під прикриттям водія міжнародних вантажних перевезень працював на російські спецслужби. Агент збирав координати об’єктів оборонної та критичної інфраструктури й передавав їх ворогу для нанесення ракетних ударів. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

Деталі

Як встановило слідство, затриманий далекобійник виконував завдання федеральної служби безпеки росії – передавав окупантам дані про розташування стратегічних об’єктів на території України.

Основною його функцією було виявлення і фіксація геолокацій військових об’єктів, складів, енергетичних підприємств та інших об’єктів критичної інфраструктури. Отримані координати агент надсилав представникам російських спецслужб для подальшого коригування ракетних ударів.

Крім цього, перебуваючи у закордонних відрядженнях, агент відстежував переміщення озброєння і товарів військового призначення, які транспортували територією Європейського Союзу в напрямку України та передавав відповідну інформацію ворогу – повідомили у Службі безпеки.

За даними СБУ, шпигун фіксував цілі під час виконання рейсів, використовуючи декілька мобільних пристроїв для конспірації. У нього виявлено шість смартфонів, на яких зберігалися координати, фото- і відеоматеріали з доказами співпраці з фсб.

Кіберфахівці Служби безпеки з’ясували, що цей чоловік входив до агентурної мережі фсб, яку було викрито ще у січні 2025 року. Тоді правоохоронці затримали трьох учасників групи, однак сам водій перебував за кордоном. Його затримали одразу після повернення в Україну.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Затриманий перебуває під вартою. У разі доведення провини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

