росіянин під виглядом добровольця у лавах ЗСУ передавав критичні дані Сил оборони ворогу, його затримали у Львові
Київ • УНН
СБУ затримала громадянина рф у Львові, який, приєднавшись до українського бойового підрозділу, передавав ворогу критичні дані. Він коригував ракетні удари по Львівській області, надсилав координати базування підрозділу та геолокації бронеколон.
Служба безпеки України нейтралізувала новий випадок агентурного проникнення російської спецслужби до підрозділів Сил оборони. У Львові затримано громадянина рф, який, приєднавшись до українського бойового підрозділу як доброволець, намагався передавати ворогу критичні дані. Про це йдеться у повідомленні СБУ в Телеграм, пише УНН.
Деталі
Зокрема, цей фігурант коригував ракетні удари рашистів по Львівській області. Щоб виконати вороже завдання, фігурант "зливав" до фсб координати тимчасового базування свого підрозділу та суміжних військових частин. Також фігурант надсилав ворогу геолокації бронеколон, транзитних складів та автопарків на українському прикордонні
– повідомили в СБУ.
Для конспірації агентурного зв’язку він використовував три смартфони з різними операторами, зокрема з Євросоюзу, і спілкувався з куратором через анонімні чати.
Продавчиня з Донеччини наводила ворожі удари на лікарні Слов’янська05.10.25, 00:40 • 3745 переглядiв
Встановлено, що залучення чоловіка до співпраці координувалося його братом із росії. Оперативники СБУ задокументували усю розвідувальну діяльність агента і затримали його під час перевірки надходження грошей на банкоматі з рф.
Слідчі повідомили підозру громадянину росії, наразі він перебуває під вартою.
16-річний агент рф з території ЄС вербував підлітків для терактів в Україні, його затримали - СБУ06.10.25, 10:22 • 2830 переглядiв