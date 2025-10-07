росіянин під виглядом добровольця у лавах ЗСУ передавав критичні дані Сил оборони ворогу, його затримали у Львові

Служба безпеки України нейтралізувала новий випадок агентурного проникнення російської спецслужби до підрозділів Сил оборони. У Львові затримано громадянина рф, який, приєднавшись до українського бойового підрозділу як доброволець, намагався передавати ворогу критичні дані. Про це йдеться у повідомленні СБУ в Телеграм, пише УНН.

Зокрема, цей фігурант коригував ракетні удари рашистів по Львівській області. Щоб виконати вороже завдання, фігурант "зливав" до фсб координати тимчасового базування свого підрозділу та суміжних військових частин. Також фігурант надсилав ворогу геолокації бронеколон, транзитних складів та автопарків на українському прикордонні