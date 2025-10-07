$41.340.11
48.270.11
ukru
Ексклюзив
07:13 • 14967 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 31986 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 61988 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 52049 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 53422 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 92682 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 36142 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 41243 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 67437 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 78366 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
росіянин під виглядом добровольця у лавах ЗСУ передавав критичні дані Сил оборони ворогу, його затримали у Львові

Київ • УНН

 • 912 перегляди

СБУ затримала громадянина рф у Львові, який, приєднавшись до українського бойового підрозділу, передавав ворогу критичні дані. Він коригував ракетні удари по Львівській області, надсилав координати базування підрозділу та геолокації бронеколон.

росіянин під виглядом добровольця у лавах ЗСУ передавав критичні дані Сил оборони ворогу, його затримали у Львові

Служба безпеки України нейтралізувала новий випадок агентурного проникнення російської спецслужби до підрозділів Сил оборони. У Львові затримано громадянина рф, який, приєднавшись до українського бойового підрозділу як доброволець, намагався передавати ворогу критичні дані. Про це йдеться у повідомленні СБУ в Телеграм, пише УНН.

Деталі

Зокрема, цей фігурант коригував ракетні удари рашистів по Львівській області. Щоб виконати вороже завдання, фігурант "зливав" до фсб координати тимчасового базування свого підрозділу та суміжних військових частин. Також фігурант надсилав ворогу геолокації бронеколон, транзитних складів та автопарків на українському прикордонні 

– повідомили в СБУ.

Для конспірації агентурного зв’язку він використовував три смартфони з різними операторами, зокрема з Євросоюзу, і спілкувався з куратором через анонімні чати.

Продавчиня з Донеччини наводила ворожі удари на лікарні Слов’янська05.10.25, 00:40 • 3745 переглядiв

Встановлено, що залучення чоловіка до співпраці координувалося його братом із росії. Оперативники СБУ задокументували усю розвідувальну діяльність агента і затримали його під час перевірки надходження грошей на банкоматі з рф.

Слідчі повідомили підозру громадянину росії, наразі він перебуває під вартою. 

16-річний агент рф з території ЄС вербував підлітків для терактів в Україні, його затримали - СБУ06.10.25, 10:22 • 2830 переглядiв

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Державний кордон України
Слов'янськ
Служба безпеки України
Європейський Союз
Львів