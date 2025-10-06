16-річний агент рф з території ЄС вербував підлітків для терактів в Україні, його затримали - СБУ

$41.230.05
48.380.12
ukenru
06:51 • 7486 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
06:06 • 22621 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
06:00 • 17685 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 28379 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 58078 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 73856 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 88829 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 162614 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 126208 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 110281 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
0.8м/с
77%
750мм
Популярнi новини
В Луганську окупанти влаштували "день зрадника" і нагородили вчителів-колаборантів - ЦНС6 жовтня, 00:26 • 15482 перегляди
Президент Чехії не доручив лідерам проросійської партії ANO формування нового уряду6 жовтня, 01:58 • 13771 перегляди
Поліція Львівщини показала порятунок людей після атаки рф на село ЛапаївкаVideo6 жовтня, 02:29 • 19876 перегляди
Нічна атака на Харків: чотири особи постраждали, місто знеструмлено03:21 • 17535 перегляди
Російські війська знову атакували енергетику на Чернігівщині06:37 • 10217 перегляди
Публікації
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня08:19 • 3374 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto06:06 • 22626 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 162615 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 91908 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ3 жовтня, 12:41 • 104864 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Емманюель Макрон
Себастьян Лекорню
Богдан Хмельницький
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Європа
Харків
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 53230 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 50443 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 126210 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 59224 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 60983 перегляди
Актуальне
Шахед-136
BFM TV
The Guardian
Tesla Model Y
E-6 Mercury

16-річний агент рф з території ЄС вербував підлітків для терактів в Україні, його затримали - СБУ

Київ • УНН

 • 1530 перегляди

Контррозвідка СБУ затримала 16-річного харків'янина, який з ЄС підшукував виконавців терактів в Україні, більшість з яких були підлітками. Він передавав їх російським спецслужбам, які інструктували завербованих для здійснення вибухів.

16-річний агент рф з території ЄС вербував підлітків для терактів в Україні, його затримали - СБУ

У Європі викрито агента рф, який на замовлення рашистів допомагав організовувати теракти в Україні, повідомила у понеділок Служба безпеки України, пише УНН.

Контррозвідка Служби безпеки затримала неповнолітнього агента спецслужб рф, який з території ЄС підшукував в Україні виконавців для замовних терактів. Більшість із завербованих ним агентів виявилася підлітками, які шукали "легких заробітків"

- повідомили у СБУ.

Затримання фігуранта, як вказано, "відбулося на західному кордоні нашої держави, куди він був доставлений польськими правоохоронцями у зв’язку з примусовим поверненням на територію України".

Як встановило розслідування, поплічником рф є 16-річний харків’янин, який восени 2024 року виїхав до ЄС

- зазначили у СБУ.

"Перебуваючи там, він почав шукати "легкі заробітки" у Телеграм-каналах, де потрапив у поле зору спецслужб рф. Після вербування юнака ворог доручив йому підшукувати потенційних виконавців замовних терактів на території України", - вказали у спецслужбі.

Повідомляється, що "знаходячи "кандидатів", зловмисник передавав їх на прямий контакт з російськими спецслужбістами, які проводили з ними інструктаж".

"Двоє із завербованих ним агентів - 15-річні жителі Харкова, які у грудні 2024 року вчинили підриви біля райвідділів поліції у Слобідському та Холодногірському районах міста", - повідомили у СБУ.

Тоді, як розповіли у спецслужбі, дівчина забрала зі схрону саморобний вибуховий пристрій (СВП), а юнак самотужки виготовив ще один СВП та начинив його металевими гайками. Потім вони заклали вибухівку на місцях запланованих терактів.

Тандем агентів, як вказано, затримали одразу після того, як російські спецслужбісти дистанційно активували заховані СВП.

Також встановлено, що для здійснення ще одного вибуху неповнолітній резидент залучив свою 21-річну знайому, уродженку із прифронтової Костянтинівки, додали у СБУ.

За даними спецслужби, на початку цього року вона прибула на Одещину, орендувала квартиру, де виготовила СВП з пластиду та заклала його поблизу адмінбудівлі ТЦК. Тоді правоохоронці затримали фігурантку "на гарячому", чим запобігли теракту.

СБУ кваліфікувала злочини доставленого з ЄС російського агента за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (пособництво у вчиненні терористичних актів за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

СБУ запобігла терактам у Львові, організованим російськими спецслужбами через фейкові акаунти01.10.25, 13:25 • 2612 переглядiв

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
Державний кордон України
Одеська область
Служба безпеки України
Європейський Союз
Європа
Україна
Харків