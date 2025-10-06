16-річний агент рф з території ЄС вербував підлітків для терактів в Україні, його затримали - СБУ

У Європі викрито агента рф, який на замовлення рашистів допомагав організовувати теракти в Україні, повідомила у понеділок Служба безпеки України, пише УНН.

Контррозвідка Служби безпеки затримала неповнолітнього агента спецслужб рф, який з території ЄС підшукував в Україні виконавців для замовних терактів. Більшість із завербованих ним агентів виявилася підлітками, які шукали "легких заробітків" - повідомили у СБУ.

Затримання фігуранта, як вказано, "відбулося на західному кордоні нашої держави, куди він був доставлений польськими правоохоронцями у зв’язку з примусовим поверненням на територію України".

Як встановило розслідування, поплічником рф є 16-річний харків’янин, який восени 2024 року виїхав до ЄС - зазначили у СБУ.

"Перебуваючи там, він почав шукати "легкі заробітки" у Телеграм-каналах, де потрапив у поле зору спецслужб рф. Після вербування юнака ворог доручив йому підшукувати потенційних виконавців замовних терактів на території України", - вказали у спецслужбі.

Повідомляється, що "знаходячи "кандидатів", зловмисник передавав їх на прямий контакт з російськими спецслужбістами, які проводили з ними інструктаж".

"Двоє із завербованих ним агентів - 15-річні жителі Харкова, які у грудні 2024 року вчинили підриви біля райвідділів поліції у Слобідському та Холодногірському районах міста", - повідомили у СБУ.

Тоді, як розповіли у спецслужбі, дівчина забрала зі схрону саморобний вибуховий пристрій (СВП), а юнак самотужки виготовив ще один СВП та начинив його металевими гайками. Потім вони заклали вибухівку на місцях запланованих терактів.

Тандем агентів, як вказано, затримали одразу після того, як російські спецслужбісти дистанційно активували заховані СВП.

Також встановлено, що для здійснення ще одного вибуху неповнолітній резидент залучив свою 21-річну знайому, уродженку із прифронтової Костянтинівки, додали у СБУ.

За даними спецслужби, на початку цього року вона прибула на Одещину, орендувала квартиру, де виготовила СВП з пластиду та заклала його поблизу адмінбудівлі ТЦК. Тоді правоохоронці затримали фігурантку "на гарячому", чим запобігли теракту.

СБУ кваліфікувала злочини доставленого з ЄС російського агента за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (пособництво у вчиненні терористичних актів за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

