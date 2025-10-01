$41.140.18
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
09:34 • 2156 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в Одесі
Ексклюзив
06:00 • 35660 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь Міненерго
05:57 • 32824 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
05:47 • 26520 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
1 жовтня, 05:00 • 42998 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтня
30 вересня, 17:35 • 24826 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 34502 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 62804 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
30 вересня, 11:14 • 38769 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
СБУ запобігла терактам у Львові, організованим російськими спецслужбами через фейкові акаунти

Київ • УНН

 • 636 перегляди

Українські спецслужби запобігли серії терактів у Львові, де ворог намагався заманити військових ЗСУ на місце підриву за допомогою фейкових жіночих акаунтів. СБУ нейтралізувала саморобні вибухові пристрої та убезпечила українських захисників.

СБУ запобігла терактам у Львові, організованим російськими спецслужбами через фейкові акаунти

Українські спецслужби зіграли на випередження та запобігли низці терактів у Львові, де ворог фейкових жіночих акаунтів намагався заманити військових на місце запланованого підриву. Останній противник намагався реалізувати за допомогою саморобних вибухових пристроїв (СВП). Передає УНН із посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Деталі

СБУ запобігла терактам, які російські спецслужби намагалися здійснити у Львові: кіберфахівці завчасно викрили ворожий задум, нейтралізували саморобні вибухові пристрої (СВП) і убезпечили українських захисників, яких ворог збирався підірвати.

Контекст

Щоб заманити військових на місце запланованого теракту, ворог реалізовував підступну тактику "запрошення на побачення". 

російські спецслужбісти створили фейкові жіночі акаунти в популярній соцмережі, від імені яких познайомилися з потенційними "цілями". Згодом двоє воїнів Сил оборони порізно отримали "запрошення" зустрітися на локаціях, де були закладені вибухівки.

- пише СБУ.

У відомстві також нагадують, що влітку 2025 року, у Києві, контррозвідка СБУ запобігла аналогічному вбивству воїна Національної гвардії України.

Рашисти намагалися підірвати військового за допомогою вибухівки, захованої у скутері.

- нагадує пресслужба СБУ.

За матеріалами справи:

  • російські спецслужбісти дистанційно активували СВП у момент прибуття військового на місце підлаштованого «побачення», де знаходився замінований моторолер;
    • у процесі розслідування було затримано 19-річного киянина, який закладав вибухівку у транспортний засіб. Окупанти завербували його у тематичних Телеграм-каналах з пошуку «легких заробітків».

      Водночас зазначається, що слідчо-оперативні дії для притягнення всіх винних до відповідальності наразі тривають.

      Нагадаємо

      Ігор Тележніков

      Війна в УкраїніКримінал та НП
      Національна гвардія України
      Служба безпеки України
      Україна
      Львів
      Київ