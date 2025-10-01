СБУ запобігла терактам у Львові, організованим російськими спецслужбами через фейкові акаунти
Київ • УНН
Українські спецслужби запобігли серії терактів у Львові, де ворог намагався заманити військових ЗСУ на місце підриву за допомогою фейкових жіночих акаунтів. СБУ нейтралізувала саморобні вибухові пристрої та убезпечила українських захисників.
Деталі
СБУ запобігла терактам, які російські спецслужби намагалися здійснити у Львові: кіберфахівці завчасно викрили ворожий задум, нейтралізували саморобні вибухові пристрої (СВП) і убезпечили українських захисників, яких ворог збирався підірвати.
Контекст
Щоб заманити військових на місце запланованого теракту, ворог реалізовував підступну тактику "запрошення на побачення".
російські спецслужбісти створили фейкові жіночі акаунти в популярній соцмережі, від імені яких познайомилися з потенційними "цілями". Згодом двоє воїнів Сил оборони порізно отримали "запрошення" зустрітися на локаціях, де були закладені вибухівки.
У відомстві також нагадують, що влітку 2025 року, у Києві, контррозвідка СБУ запобігла аналогічному вбивству воїна Національної гвардії України.
Рашисти намагалися підірвати військового за допомогою вибухівки, захованої у скутері.
За матеріалами справи:
- російські спецслужбісти дистанційно активували СВП у момент прибуття військового на місце підлаштованого «побачення», де знаходився замінований моторолер;
- у процесі розслідування було затримано 19-річного киянина, який закладав вибухівку у транспортний засіб. Окупанти завербували його у тематичних Телеграм-каналах з пошуку «легких заробітків».
Водночас зазначається, що слідчо-оперативні дії для притягнення всіх винних до відповідальності наразі тривають.