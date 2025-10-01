СБУ предотвратила теракты во Львове, организованные российскими спецслужбами через фейковые аккаунты
Киев • УНН
Украинские спецслужбы предотвратили серию терактов во Львове, где враг пытался заманить военных ВСУ на место подрыва с помощью фейковых женских аккаунтов. СБУ нейтрализовала самодельные взрывные устройства и обезопасила украинских защитников.
Детали
СБУ предотвратила теракты, которые российские спецслужбы пытались совершить во Львове: киберспециалисты заблаговременно разоблачили вражеский замысел, нейтрализовали самодельные взрывные устройства (СВУ) и обезопасили украинских защитников, которых враг собирался подорвать.
Контекст
Чтобы заманить военных на место запланированного теракта, враг реализовывал коварную тактику "приглашения на свидание".
российские спецслужбисты создали фейковые женские аккаунты в популярной соцсети, от имени которых познакомились с потенциальными "целями". Впоследствии двое воинов Сил обороны порознь получили "приглашения" встретиться на локациях, где были заложены взрывчатки.
В ведомстве также напоминают, что летом 2025 года, в Киеве, контрразведка СБУ предотвратила аналогичное убийство воина Национальной гвардии Украины.
Рашисты пытались подорвать военного с помощью взрывчатки, спрятанной в скутере.
По материалам дела:
- российские спецслужбисты дистанционно активировали СВУ в момент прибытия военного на место подстроенного «свидания», где находился заминированный мотороллер;
- в процессе расследования был задержан 19-летний киевлянин, который закладывал взрывчатку в транспортное средство. Оккупанты завербовали его в тематических Телеграм-каналах по поиску «легких заработков».
В то же время отмечается, что следственно-оперативные действия для привлечения всех виновных к ответственности сейчас продолжаются.