СБУ предотвратила теракты во Львове, организованные российскими спецслужбами через фейковые аккаунты

Киев • УНН

 • 494 просмотра

Украинские спецслужбы предотвратили серию терактов во Львове, где враг пытался заманить военных ВСУ на место подрыва с помощью фейковых женских аккаунтов. СБУ нейтрализовала самодельные взрывные устройства и обезопасила украинских защитников.

СБУ предотвратила теракты во Львове, организованные российскими спецслужбами через фейковые аккаунты

Украинские спецслужбы сыграли на опережение и предотвратили ряд терактов во Львове, где враг фейковых женских аккаунтов пытался заманить военных на место запланированного подрыва. Последний противник пытался реализовать с помощью самодельных взрывных устройств (СВУ). Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Детали

СБУ предотвратила теракты, которые российские спецслужбы пытались совершить во Львове: киберспециалисты заблаговременно разоблачили вражеский замысел, нейтрализовали самодельные взрывные устройства (СВУ) и обезопасили украинских защитников, которых враг собирался подорвать.

Контекст

Чтобы заманить военных на место запланированного теракта, враг реализовывал коварную тактику "приглашения на свидание".

российские спецслужбисты создали фейковые женские аккаунты в популярной соцсети, от имени которых познакомились с потенциальными "целями". Впоследствии двое воинов Сил обороны порознь получили "приглашения" встретиться на локациях, где были заложены взрывчатки.

- пишет СБУ.

В ведомстве также напоминают, что летом 2025 года, в Киеве, контрразведка СБУ предотвратила аналогичное убийство воина Национальной гвардии Украины.

Рашисты пытались подорвать военного с помощью взрывчатки, спрятанной в скутере.

- напоминает пресс-служба СБУ.

По материалам дела:

  • российские спецслужбисты дистанционно активировали СВУ в момент прибытия военного на место подстроенного «свидания», где находился заминированный мотороллер;
    • в процессе расследования был задержан 19-летний киевлянин, который закладывал взрывчатку в транспортное средство. Оккупанты завербовали его в тематических Телеграм-каналах по поиску «легких заработков».

      В то же время отмечается, что следственно-оперативные действия для привлечения всех виновных к ответственности сейчас продолжаются.

      Напомним

      Игорь Тележников

      Война в УкраинеКриминал и ЧП
      Национальная гвардия Украины
      Служба безопасности Украины
      Украина
      Львов
      Киев