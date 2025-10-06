$41.230.05
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
06:06 • 20822 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премий
06:00 • 16828 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 27586 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 57388 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по Украине
4 октября, 23:20 • 73581 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 88578 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 161949 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-лист
3 октября, 16:00 • 125846 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное время
3 октября, 14:35 • 110231 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
16-летний агент рф с территории ЕС вербовал подростков для терактов в Украине, его задержали - СБУ

Киев • УНН

 • 1370 просмотра

Контрразведка СБУ задержала 16-летнего харьковчанина, который из ЕС подыскивал исполнителей терактов в Украине, большинство из которых были подростками. Он передавал их российским спецслужбам, которые инструктировали завербованных для совершения взрывов.

16-летний агент рф с территории ЕС вербовал подростков для терактов в Украине, его задержали - СБУ

В Европе разоблачен агент рф, который по заказу рашистов помогал организовывать теракты в Украине, сообщила в понедельник Служба безопасности Украины, пишет УНН.

Контрразведка Службы безопасности задержала несовершеннолетнего агента спецслужб рф, который с территории ЕС подыскивал в Украине исполнителей для заказных терактов. Большинство из завербованных им агентов оказались подростками, которые искали "легких заработков"

- сообщили в СБУ.

Задержание фигуранта, как указано, "произошло на западной границе нашего государства, куда он был доставлен польскими правоохранителями в связи с принудительным возвращением на территорию Украины".

Как установило расследование, пособником рф является 16-летний харьковчанин, который осенью 2024 года выехал в ЕС

- указали в СБУ.

"Находясь там, он начал искать "легкие заработки" в Телеграм-каналах, где попал в поле зрения спецслужб рф. После вербовки юноши враг поручил ему подыскивать потенциальных исполнителей заказных терактов на территории Украины", - указали в спецслужбе.

Сообщается, что "находя "кандидатов", злоумышленник передавал их на прямой контакт с российскими спецслужбистами, которые проводили с ними инструктаж".

"Двое из завербованных им агентов - 15-летние жители Харькова, которые в декабре 2024 года совершили подрывы возле райотделов полиции в Слободском и Холодногорском районах города", - сообщили в СБУ.

Тогда, как рассказали в спецслужбе, девушка забрала из схрона самодельное взрывное устройство (СВУ), а юноша самостоятельно изготовил еще одно СВУ и начинил его металлическими гайками. Затем они заложили взрывчатку на местах запланированных терактов.

Тандем агентов, как указано, задержали сразу после того, как российские спецслужбисты дистанционно активировали спрятанные СВУ.

Также установлено, что для совершения еще одного взрыва несовершеннолетний резидент привлек свою 21-летнюю знакомую, уроженку прифронтовой Константиновки, добавили в СБУ.

По данным спецслужбы, в начале этого года она прибыла в Одесскую область, арендовала квартиру, где изготовила СВУ из пластида и заложила его вблизи админздания ТЦК. Тогда правоохранители задержали фигурантку "на горячем", чем предотвратили теракт.

СБУ квалифицировала преступления доставленного из ЕС российского агента по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (пособничество в совершении террористических актов по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Юлия Шрамко

