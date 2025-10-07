$41.340.11
48.270.11
ukru
Эксклюзив
07:13 • 14020 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 31158 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 61320 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 51447 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 52928 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 91923 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 35960 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 41182 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 67345 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 78324 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
07:13 • 14011 просмотра
россиянин под видом добровольца в рядах ВСУ передавал критические данные Сил обороны врагу, его задержали во Львове

Киев • УНН

 • 768 просмотра

СБУ задержала гражданина РФ во Львове, который, присоединившись к украинскому боевому подразделению, передавал врагу критические данные. Он корректировал ракетные удары по Львовской области, присылал координаты базирования подразделения и геолокации бронеколонн.

россиянин под видом добровольца в рядах ВСУ передавал критические данные Сил обороны врагу, его задержали во Львове

Служба безопасности Украины нейтрализовала новый случай агентурного проникновения российской спецслужбы в подразделения Сил обороны. Во Львове задержан гражданин РФ, который, присоединившись к украинскому боевому подразделению как доброволец, пытался передавать врагу критические данные. Об этом говорится в сообщении СБУ в Телеграм, пишет УНН.

Подробности

В частности, этот фигурант корректировал ракетные удары рашистов по Львовской области. Чтобы выполнить вражеское задание, фигурант "сливал" в ФСБ координаты временного базирования своего подразделения и смежных воинских частей. Также фигурант отправлял врагу геолокации бронеколонн, транзитных складов и автопарков на украинском приграничье 

– сообщили в СБУ.

Для конспирации агентурной связи он использовал три смартфона с разными операторами, в том числе из Евросоюза, и общался с куратором через анонимные чаты.

Установлено, что привлечение мужчины к сотрудничеству координировалось его братом из России. Оперативники СБУ задокументировали всю разведывательную деятельность агента и задержали его во время проверки поступления денег на банкомате из РФ.

Следователи сообщили подозрение гражданину России, сейчас он находится под стражей. 

Степан Гафтко

Львов