россиянин под видом добровольца в рядах ВСУ передавал критические данные Сил обороны врагу, его задержали во Львове

СБУ задержала гражданина РФ во Львове, который, присоединившись к украинскому боевому подразделению, передавал врагу критические данные. Он корректировал ракетные удары по Львовской области, присылал координаты базирования подразделения и геолокации бронеколонн.
Служба безопасности Украины нейтрализовала новый случай агентурного проникновения российской спецслужбы в подразделения Сил обороны. Во Львове задержан гражданин РФ, который, присоединившись к украинскому боевому подразделению как доброволец, пытался передавать врагу критические данные. Об этом говорится в сообщении СБУ в Телеграм, пишет УНН.
Подробности
В частности, этот фигурант корректировал ракетные удары рашистов по Львовской области. Чтобы выполнить вражеское задание, фигурант "сливал" в ФСБ координаты временного базирования своего подразделения и смежных воинских частей. Также фигурант отправлял врагу геолокации бронеколонн, транзитных складов и автопарков на украинском приграничье
– сообщили в СБУ.
Для конспирации агентурной связи он использовал три смартфона с разными операторами, в том числе из Евросоюза, и общался с куратором через анонимные чаты.
Установлено, что привлечение мужчины к сотрудничеству координировалось его братом из России. Оперативники СБУ задокументировали всю разведывательную деятельность агента и задержали его во время проверки поступления денег на банкомате из РФ.
Следователи сообщили подозрение гражданину России, сейчас он находится под стражей.
