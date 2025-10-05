Продавщица из Донецкой области наводила вражеские удары на больницы Славянска

$41.280.00
4 октября, 08:29 • 27228 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 76706 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 78156 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 87470 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 109896 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 88217 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 43526 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 52633 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 35096 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 22290 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
Иск против Tesla: семьи обвиняют дверные ручки Cybertruck в гибели трех студентов4 октября, 12:54 • 8658 просмотра
Атака рф на железнодорожный вокзал в Шостке: в одном из вагонов обнаружено тело мужчины4 октября, 14:13 • 23807 просмотра
Снегопад накрыл Западные Балканы и Великобританию: тысячи людей остались без света, дороги заблокированы4 октября, 14:40 • 14636 просмотра
Выборы в Чехии: после подсчета более половины голосов лидирует партия Бабиша4 октября, 15:46 • 6504 просмотра
Партия Бабиша побеждает на парламентских выборах в Чехии17:24 • 29683 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 76706 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 56716 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 68593 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 109896 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 88217 просмотра
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Олег Кипер
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Украина
Шостка
Сумская область
Соединённые Штаты
Донецкая область
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 33645 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 32161 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 78156 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 43982 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 46287 просмотра
Нью-Йорк Таймс
Беспилотный летательный аппарат
Фокс Ньюс
Бильд
Tesla Cybertruck

Продавщица из Донецкой области наводила вражеские удары на больницы Славянска

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 532 просмотра

СБУ задержала агента российской военной разведки в Донецкой области, которая передавала координаты для авиационных атак РФ. 53-летняя продавщица из Славянска собирала информацию о медучреждениях и укрепрайонах, "выпытывая" ее у знакомых.

Продавщица из Донецкой области наводила вражеские удары на больницы Славянска

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Донецкой области еще одну агентку российской военной разведки. Злоумышленница готовила координаты для авиационных атак рф на Краматорском направлении. Об этом информирует СБУ, передает УНН.

Детали

Как установило расследование, вражеской пособницей оказалась 53-летняя продавщица в магазине прифронтового Славянска, которая ждала полной оккупации региона.

В поле зрения российского гру женщина попала, когда "сливала" последствия вражеских "прилетов" по городу в Телеграм-каналы. После вербовки агентка начала искать медучреждения, где лечились и проходили реабилитацию раненые воины Сил обороны. Чтобы получить такую информацию, она "втемную" выпытывала ее у знакомых и своего мужа – водителя скорой медпомощи

- говорится в сообщении.

Кроме этого, фигурантка по дороге на работу пыталась выявить места расположения укрепрайонов и запасных командных пунктов украинских войск. Затем эти координаты она передавала куратору в своем агентурном "отчете".

Сотрудники СБУ предотвратили передачу информации врагу и задержали агентку.

Во время обыска у нее изъяли смартфоны и планшет, которые она использовала для сбора разведданных и контактов с российским гру.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним

Контрразведка СБУ предотвратила проникновение рф на оборонный завод в Николаеве, задержав агентку. Она привлекла сожителя для сбора информации о местах рассредоточения предприятия.

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Донецкая область
Славянск
Служба безопасности Украины
Украина
Краматорск
Николаев