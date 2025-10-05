Продавщица из Донецкой области наводила вражеские удары на больницы Славянска
Киев • УНН
СБУ задержала агента российской военной разведки в Донецкой области, которая передавала координаты для авиационных атак РФ. 53-летняя продавщица из Славянска собирала информацию о медучреждениях и укрепрайонах, "выпытывая" ее у знакомых.
Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Донецкой области еще одну агентку российской военной разведки. Злоумышленница готовила координаты для авиационных атак рф на Краматорском направлении. Об этом информирует СБУ, передает УНН.
Детали
Как установило расследование, вражеской пособницей оказалась 53-летняя продавщица в магазине прифронтового Славянска, которая ждала полной оккупации региона.
В поле зрения российского гру женщина попала, когда "сливала" последствия вражеских "прилетов" по городу в Телеграм-каналы. После вербовки агентка начала искать медучреждения, где лечились и проходили реабилитацию раненые воины Сил обороны. Чтобы получить такую информацию, она "втемную" выпытывала ее у знакомых и своего мужа – водителя скорой медпомощи
Кроме этого, фигурантка по дороге на работу пыталась выявить места расположения укрепрайонов и запасных командных пунктов украинских войск. Затем эти координаты она передавала куратору в своем агентурном "отчете".
Сотрудники СБУ предотвратили передачу информации врагу и задержали агентку.
Во время обыска у нее изъяли смартфоны и планшет, которые она использовала для сбора разведданных и контактов с российским гру.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним
Контрразведка СБУ предотвратила проникновение рф на оборонный завод в Николаеве, задержав агентку. Она привлекла сожителя для сбора информации о местах рассредоточения предприятия.
