СБУ разоблачила четырех агентов фсб, занимавшихся диверсиями на "Укрзализныце": самому младшему 13 лет

$41.320.03
48.170.10
ukenru
Эксклюзив
13:46 • 7250 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
12:14 • 17994 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
11:52 • 21238 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
10:08 • 23679 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
09:05 • 22023 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
08:55 • 20672 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
8 октября, 07:23 • 18852 просмотра
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
8 октября, 07:01 • 21569 просмотра
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
8 октября, 07:01 • 19408 просмотра
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
8 октября, 06:24 • 17652 просмотра
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3.2м/с
88%
750мм
Популярные новости
Мода после 60: короткие стрижки, которые дарят молодость и уверенностьPhoto8 октября, 07:12 • 42724 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 24145 просмотра
Полмиллиона в месяц во время войны: как живет главный юрист НБУ, пока военные собирают на дроныPhoto09:38 • 17212 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto11:27 • 15314 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко11:59 • 11740 просмотра
публикации
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
13:46 • 7250 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру12:14 • 17994 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко11:59 • 11830 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
11:52 • 21238 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto11:27 • 15398 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Черниговская область
Германия
Франция
Реклама
УНН Lite
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 24225 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 42263 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 45185 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 96566 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 91174 просмотра
Актуальное
Financial Times
Шахед-136
WhatsApp
Signal
Facebook

СБУ разоблачила четырех агентов фсб, занимавшихся диверсиями на "Укрзализныце": самому младшему 13 лет

Киев • УНН

 • 492 просмотра

СБУ задержала четырех агентов фсб, которые по заданию врага поджигали объекты железнодорожной инфраструктуры. Среди задержанных трое подростков и 36-летний иностранец, выполнявшие диверсионные задания.

СБУ разоблачила четырех агентов фсб, занимавшихся диверсиями на "Укрзализныце": самому младшему 13 лет

Служба безопасности Украины разоблачила четырех агентов российской федеральной службы безопасности (фсб), которые по заказу захватчиков занимались диверсиями на "Укрзализныце". Подозреваемые находятся под стражей, пишет УНН со ссылкой на СБУ.

Подробности

Служба безопасности задержала еще четырех российских агентов, которые по заказу врага занимались поджогами объектов железнодорожной инфраструктуры в разных регионах Украины. По материалам дела, фигуранты попали в поле зрения фсб рф, когда искали "легкие заработки" в Телеграм-каналах. Впрочем, вместо денег от страны-агрессора каждый из агентов получил подозрение от украинских правоохранителей и реальную перспективу тюремного заключения

- говорится в сообщении СБУ.

Там сообщили, в Черкасской области "по горячим следам" разоблачены трое подростков в возрасте 13, 14 и 16 лет из города Смела. Выполняя задание фсб, они жгли релейные шкафы на местных путях "Укрзализныци".

Как установило следствие, для фигурантов это были "контрольные" задания перед выполнением следующего - изготовить самодельное взрывное устройство (СВУ) для теракта. В ходе расследования правоохранители установили, что враг также "тестировал" юношей, поручив им наносить провокационные граффити на стены админзданий центрального региона.

Кроме того, в Киеве задержан 36-летний гражданин соседней европейской страны, который выполнял заказы российских спецслужб.

Задокументировано, как по указанию оккупантов иностранец поджег два шкафа входных светофоров, обеспечивающих бесперебойное движение поездов в столичном регионе Украины

- добавили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили трем фигурантам о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Подозреваемые находятся под стражей. Решается вопрос о привлечении к ответственности 13-летнего фигуранта из Черкасской области.

Дополнение

Пожизненное заключение получила агент фсб, которая корректировала удары российских войск по жилым районам Донетчины. Суд также постановил конфискацию ее имущества.

Павел Зинченко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Донецкая область
Черкасская область
Украинская железная дорога
Служба безопасности Украины
Украина
Киев