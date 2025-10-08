СБУ разоблачила четырех агентов фсб, занимавшихся диверсиями на "Укрзализныце": самому младшему 13 лет

Служба безопасности Украины разоблачила четырех агентов российской федеральной службы безопасности (фсб), которые по заказу захватчиков занимались диверсиями на "Укрзализныце". Подозреваемые находятся под стражей, пишет УНН со ссылкой на СБУ.

Подробности

Служба безопасности задержала еще четырех российских агентов, которые по заказу врага занимались поджогами объектов железнодорожной инфраструктуры в разных регионах Украины. По материалам дела, фигуранты попали в поле зрения фсб рф, когда искали "легкие заработки" в Телеграм-каналах. Впрочем, вместо денег от страны-агрессора каждый из агентов получил подозрение от украинских правоохранителей и реальную перспективу тюремного заключения - говорится в сообщении СБУ.

Там сообщили, в Черкасской области "по горячим следам" разоблачены трое подростков в возрасте 13, 14 и 16 лет из города Смела. Выполняя задание фсб, они жгли релейные шкафы на местных путях "Укрзализныци".

Как установило следствие, для фигурантов это были "контрольные" задания перед выполнением следующего - изготовить самодельное взрывное устройство (СВУ) для теракта. В ходе расследования правоохранители установили, что враг также "тестировал" юношей, поручив им наносить провокационные граффити на стены админзданий центрального региона.

Кроме того, в Киеве задержан 36-летний гражданин соседней европейской страны, который выполнял заказы российских спецслужб.

Задокументировано, как по указанию оккупантов иностранец поджег два шкафа входных светофоров, обеспечивающих бесперебойное движение поездов в столичном регионе Украины - добавили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили трем фигурантам о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Подозреваемые находятся под стражей. Решается вопрос о привлечении к ответственности 13-летнего фигуранта из Черкасской области.

Дополнение

Пожизненное заключение получила агент фсб, которая корректировала удары российских войск по жилым районам Донетчины. Суд также постановил конфискацию ее имущества.