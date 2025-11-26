$42.370.10
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
06:31 • 2942 перегляди
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
06:07 • 4636 перегляди
Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів
25 листопада, 16:32 • 19276 перегляди
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
25 листопада, 15:19 • 36351 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
25 листопада, 14:59 • 29035 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
25 листопада, 14:47 • 27659 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
25 листопада, 14:46 • 23678 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
25 листопада, 13:51 • 16072 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
25 листопада, 13:41 • 15535 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Вчинив подвійний теракт у Дніпрі: силовики затримали 16-річного агента рф "по гарячих слідах"

Київ • УНН

 • 66 перегляди

СБУ та Нацполіція затримали у Дніпрі 16-річного агента рф, який заклав дві вибухівки, що призвело до загибелі людини та поранення поліцейського. Зловмисник, переселенець із Сум, був завербований через Telegram-канали та виготовив вибухівку, замасковану під вогнегасники.

Вчинив подвійний теракт у Дніпрі: силовики затримали 16-річного агента рф "по гарячих слідах"

Служба безпеки та Національна поліція затримали у Дніпрі 16-річного агента рф, який заклав дві вибухівки та спричинив загибель людини й поранення поліцейського. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

Йдеться про підрив двох саморобних вибухових пристроїв (СВП) поблизу залізничної колії у приватному секторі обласного центру

- передає СБУ.

Унаслідок першого підриву загинув 35-річний наркозалежний, якого окупанти заманили шукати "закладки", а його підрив використали як приманку для поліцейських.

Після прибуття на виклик 102 наряду поліції з вибухотехніками, рашисти привели в дію ще один СВП, за результатами чого один з поліцейських отримав тяжкі поранення.

Правоохоронці затримали агента, який заклав вибухівку протягом однієї доби після теракту, одразу, коли він приїхав до Києва, де тимчасово проживав та планував "залягти на дно".

Підірвав страйкбольну гранату під час втечі з магазину: у Києві затримали грабіжника-рецидивіста21.11.25, 16:21 • 2878 переглядiв

За матеріалами справи, виконавцем злочину виявився 16-річний переселенець із Сум, що тимчасово проживав у столиці. До уваги російської спецслужби юнак потрапив у Телеграм-каналах, де шукав "легкі заробітки".

Після вербування рашисти відрядили свого агента до Дніпра, де він оселився в місцевому готелі, а потім під виглядом господарських закупок придбав компоненти для виготовлення СВП.

За інструкцією російського куратора зловмисник виготовив дві вибухівки, спорядив їх мобільними телефонами для дистанційного підриву та замаскував під вогнегасники.

Після цього фігурант заклав СВП біля об’єкта Укрзалізниці, координати якого отримав заздалегідь. Також він розмістив неподалік місця запланованого теракту камеру, щоб рашисти змогли відстежити прибуття жертв.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини).

Неповнолітньому загрожує до 15 років тюрми.

СБУ викрила завербованого рф студента, який виготовляв бомби для нових терактів у Дніпрі18.11.25, 23:12 • 15245 переглядiв

Ольга Розгон

