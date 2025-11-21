Підірвав страйкбольну гранату під час втечі з магазину: у Києві затримали грабіжника-рецидивіста
Київ • УНН
Столичні поліцейські затримали 35-річного киянина, який здійснив розбійний напад на магазин на вулиці Михайла Стельмаха. Зловмисник, що раніше вже був засуджений, тікаючи, підірвав страйкбольну гранату, спричинивши паніку серед людей.
Столичні поліцейські затримали зловмисника, який здійснив розбійний напад на магазин та, тікаючи, підірвав страйкбольну гранату. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України в Києві.
Деталі
Злочин стався на вулиці Михайла Стельмаха - чоловік намагався покинути торгівельний зал, не розрахувавшись за товар, однак його зупинила касирка.
Після цього зловмисник дістав гранату та, від’єднавши "запобіжну чеку", передав її жінці. Далі він вибіг зі страйкбольною гранатою і кинув її в смітник.
Оскільки до того він витяг чеку, стався вибух, який спричинив паніку серед людей.
На місце прибули працівники поліції - вони вилучили з місця події рештки страйкбольної гранати і затримали зловмисника. Ним виявився 35-річний киянин, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема за крадіжки та наркозлочини.
Чоловіку оголосили про підозру за ч. 4 ст. 187 КК України (розбій). Йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо
