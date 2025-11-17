Обіцяв влаштувати в правоохоронні органи за 25 тисяч доларів: у Києві затримали чоловіка

У Києві ділок гарантував клієнтам безперешкодне і успішне проходження конкурсу та подальше призначення на посаду до підрозділів одного з правоохоронних органів. За свої послуги просив 25 000 доларів. Його затримали під час отримання коштів від "кандидата", передає УНН із посиланням на поліцію та прокуратуру Києва.

... повідомлено про підозру 41-річному чоловіку, який обіцяв влаштувати киянина на роботу до одного з правоохоронних органів, розповідаючи про свої зв’язки та знайомства. - йдеться у повідомленні.

Дії підозрюваного кваліфіковано як зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Деталі

За даними правоохоронців, чоловік запевняв, що без його знайомств працевлаштуватись в правоохоронну систему майже неможливо через жорсткий відбір та спеціальну перевірку, яку повинен пройти кандидат на посаду. Відтак свою допомогу він оцінив у 25 тис. доларів. З них 15 тис. доларів потрібно було заплатити перед перевіркою, ще 10 тис. – після працевлаштування.

Після отримання першої частини обумовленої суми у розмірі 15 тисяч доларів США чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 605 тисяч гривень.