Назвався двоюрідним братом Єрмака: шахрай за 100 тис. доларів обіцяв влаштувати в ОП на високу посаду

В Україні піймали "на гарячому" групу шахраїв, яку очолював Єрмак Д.С., який називався двоюрідним братом глави ОП Андрія Єрмак, і обіцяв за 100 тис. дол. влаштувати на високу посаду в Офіс Президента. Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає УНН.

Щойно дізнався від поліції, що вони зловили "на гарячому" групу шахраїв. Очолював її такий собі Єрмак Д.С., який називався моїм двоюрідним братом. Звісно, це шахрайська вигадка. Використовуючи таку легенду, він намагався виманити 100 тисяч доларів за те, щоб нібито влаштувати когось на високу посаду в Офісі Президента - повідомив Єрмак.

Глава ОП упевнений, що злочинці отримають справедливе покарання.

