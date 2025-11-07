Назвался двоюродным братом Ермака: мошенник за 100 тыс. долларов обещал устроить в ОП на высокую должность

В Украине поймали "на горячем" группу мошенников, которую возглавлял Ермак Д.С., называвшийся двоюродным братом главы ОП Андрея Ермака, и обещавший за 100 тыс. долл. устроить на высокую должность в Офис Президента. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает УНН.

Только что узнал от полиции, что они поймали "на горячем" группу мошенников. Возглавлял ее некий Ермак Д.С., который назывался моим двоюродным братом. Конечно, это мошенническая выдумка. Используя такую легенду, он пытался выманить 100 тысяч долларов за то, чтобы якобы устроить кого-то на высокую должность в Офисе Президента - сообщил Ермак.

Глава ОП уверен, что преступники получат справедливое наказание.

