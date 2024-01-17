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В Черновцах задержали пограничника, который за деньги "обещал" должности в СБУ

Киев  •  УНН

17 январь 2024, 12:49  •  10852 просмотра

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В Черновцах задержали пограничника, который выдавал себя за сотрудника СБУ, чтобы за взятки помогать людям избегать военной службы. Сейчас правоохранители расследуют его причастность к аналогичным преступлениям.

В Черновцах задержали пограничника, выдававшего за работника СБУ и обещавшего "устроить" мужчину  Службы безопасности, чтобы тот избежал мобилизации. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины, передает УНН.

Детали 

Пограничник обещал военнообязанному избежать мобилизации, когда тот попадет на должность в тыловое подразделение силовой структуры.

Его задержали во время получения всей суммы неправомерной выгоды в одном из торгово-развлекательных центров Черновцов в порядке ст. 208 УПК Украины. У задержанного обнаружили шеврон с аббревиатурой "СБУ", удостоверение и оружие. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу 

- резюмировали в ведомстве.

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Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности. Кроме этого, проверяется причастность задержанного к совершению аналогичных уголовных правонарушений. 

Дополнение

В Службе безопасности Украины добавляют, что во время проверки оказалось, что человек, который притворялся подполковником СБУ, на самом деле оказался рядовым-пограничником. 

Правоохранители отмечают, что фигурант проходит службу по контракту и не имеет никакого отношения к Службе безопасности.

Напомним,

Работники ГБР во взаимодействии с военной контрразведкой и СБУ разоблачили двух правоохранительниц, которые продавали информацию из государственной базы данных. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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