ДБР викрило двох правоохоронниць, які продавали інформацію із закритих баз даних

Працівники ДБР у взаємодії з військовою контррозвідкою та СБУ викрили двох правоохоронниць, що продавали інформацію з державної бази даних. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає УНН.

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Зазначається, що жінки працювали у різних підрозділах і не були знайомими, однак діяли за схожою схемою. До них через знайомих зверталися посередники з пропозицією за гроші перевіряти у базі даних інформацію щодо чоловіків призовного віку, які планували їхати за кордон.

"Зняття" інформації з закритих баз даних щодо однієї особи коштувала 150 доларів США. Частину грошей брали посередники, до яких зверталися "клієнти". Незаконно отриману інформацію надсилали через месенджери.

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Зловмисниці копіювали з бази даних інформацію щодо наявності для певних осіб будь-яких заборон для виїзду за кордон. Зокрема, чи не розшукує їх військкомат як тих, хто уникає призову на військову службу.

Двом правоохоронницям повідомлено про підозру у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом (ч. 1 ст. 361-2 КК України). Одній з них повідомлено про підозру ще й у несанкціонованому копіюванні інформації, що призвело до її витоку, вчиненому повторно (ч. 3 ст. 362 КК України)