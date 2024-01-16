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ДБР викрило двох правоохоронниць, які продавали інформацію із закритих баз даних

ДБР викрило двох правоохоронниць, які продавали інформацію із закритих баз даних

Київ • УНН

 • 20344 перегляди

Двох правоохоронниць спіймали на продажу інформації з обмеженим доступом з державної бази даних про чоловіків призовного віку, які планують виїхати за кордон.

Працівники ДБР у взаємодії з військовою контррозвідкою та СБУ викрили двох правоохоронниць, що продавали інформацію з державної бази даних. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що жінки працювали у різних підрозділах і не були знайомими, однак діяли за схожою схемою. До них через знайомих зверталися посередники з пропозицією за гроші перевіряти у базі даних інформацію щодо чоловіків призовного віку, які планували їхати за кордон.

"Зняття" інформації з закритих баз даних щодо однієї особи коштувала 150 доларів США. Частину грошей брали посередники, до яких зверталися "клієнти". Незаконно отриману інформацію надсилали через месенджери.

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Зловмисниці копіювали з бази даних інформацію щодо наявності для певних осіб будь-яких заборон для виїзду за кордон. Зокрема, чи не розшукує їх військкомат як тих, хто уникає призову на військову службу.

Двом правоохоронницям повідомлено про підозру у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом (ч. 1 ст. 361-2 КК України). Одній з них повідомлено про підозру ще й у несанкціонованому копіюванні інформації, що призвело до її витоку, вчиненому повторно (ч. 3 ст. 362 КК України)

- резюмували правоохоронці.

Доповнення

Слідчі з'ясували, що одна правоохоронниця продала дані щодо двох осіб, інша – щодо шести. Наприкінці жовтня минулого року правоохоронці затримали двох посередників, які передавали запити фігуранткам.

Посередникам повідомлено про підозру у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом (ч. 2 ст. 361-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання – до 5 років позбавлення волі. Розслідування щодо них завершено, обвинувальний акт направлено до суду.

Нагадаємо

У Запоріжжі ДБР викрило схему, за якою керівник ТЦК та його спільники дозволили понад 300 чоловікам ухилитися від мобілізації за допомогою підроблених медичних документів. 

Володимир Омельченко

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