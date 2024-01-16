ГБР разоблачило двух правоохранительниц, которые продавали информацию из закрытых баз данных
Двух правоохранительниц поймали на продаже информации с ограниченным доступом из государственной базы данных о мужчинах призывного возраста, которые планируют выехать за границу.
Верховная Рада разблокировала подписание закона о медицинском каннабисе
Верховная Рада разблокировала подписание закона о медицинском каннабисе, отклонив постановление, которое ранее блокировало его принятие. Постановление о блокировке было предложено группой депутатов, которые заявляли о нарушениях в процессе принятия закона.
Зеленский встретился с президентом Еврокомиссии фон дер Ляйен
Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен договорились начали пересмотр украинского законодательства в рамках переговоров относительно будущего вступления Украины в ЕС. Они также обсудили разблокирование 50 миллиардов евро долгосрочной помощи ЕС для Украины.
"Чтобы не навредить бюджету ЕС": Орбан сделал очередное заявление относительно 50 млрд евро для Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечает, что помощь Украине должна быть предоставлена таким образом, чтобы не повлиять на бюджет ЕС.
Взрыв на фабрике в Сербии: один человек погиб, еще четверо - ранены
В результате взрыва на заводе Trajal в сербском городе Крушевац один человек погиб и четверо получили ранения. Взрыв произошел в цехе по производству топливных ремней.
За 2023 год оккупанты вывезли с ВОТ около 5 млн тонн украинского зерна - ЦНС
В 2023 году россия вывезла с временно оккупированных территорий Украины 4,8 миллиона тонн зерна. Оно было собрано по фиксированной низкой цене у местных фермеров, а затем продано по рыночной цене.
В Кропивницком прогремел взрыв - СМИ
В Кропивницком, Кировоградская область, прогремел взрыв во время воздушной тревоги. Ранее Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о запуске ракеты Х-59 в направлении региона.
В 2021 году каждая 5-я единица потребляемой в ЕС энергии была из рф, теперь каждая 20-я - фон дер Ляен
По словам Урсулы фон дер Ляйен, в 2021 году каждая пятая единица энергии в ЕС импортировалась из россии, а в прошлом году - лишь каждая двадцатая.
При поддержке ЕС в Житомире построят жилой комплекс для переселенцев
Европейский Союз финансирует строительство четырех домов на 116 квартир в Житомире, для проживания внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Икона моды 90-х: Кейт Мосс исполняется 50 лет
Одна из самых известных моделей мира, Кейт Мосс сегодня отмечает знаменательный юбилей. Она по-прежнему красива, бодра и целеустремленна, хотя ранее отрицала, что ей может исполниться 50.