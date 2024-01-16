ГБР разоблачило двух правоохранительниц, которые продавали информацию из закрытых баз данных

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Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

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Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
12 января  •  265018 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

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В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  233278 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу
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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу

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Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей
13 января  •  183514 просмотра

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

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Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
12 января  •  248962 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

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Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях
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Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях

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"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе
15 января  •  133453 просмотра

"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе

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Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп
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Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп

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Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин
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Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин

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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
15 января  •  120523 просмотра

Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
15 января  •  138956 просмотра

Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

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Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех
15 января  •  139519 просмотра

Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

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Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января
15 января  •  145428 просмотра

Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января

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Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт
15 января  •  142739 просмотра

Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт

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Верховная Рада разблокировала подписание закона о медицинском каннабисе, отклонив постановление, которое ранее блокировало его принятие. Постановление о блокировке было предложено группой депутатов, которые заявляли о нарушениях в процессе принятия закона.

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Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен договорились начали пересмотр украинского законодательства в рамках переговоров относительно будущего вступления Украины в ЕС. Они также обсудили разблокирование 50 миллиардов евро долгосрочной помощи ЕС для Украины.

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Одна из самых известных моделей мира, Кейт Мосс сегодня отмечает знаменательный юбилей. Она по-прежнему красива, бодра и целеустремленна, хотя ранее отрицала, что ей может исполниться 50.

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