ГБР разоблачило двух правоохранительниц, которые продавали информацию из закрытых баз данных

Работники ГБР во взаимодействии с военной контрразведкой и СБУ разоблачили двух правоохранительниц, которые продавали информацию из государственной базы данных. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает УНН.

Детали

Отмечается, что женщины работали в разных подразделениях и не были знакомыми, однако действовали по схожей схеме. К ним через знакомых обращались посредники с предложением за деньги проверять в базе данных информацию о мужчинах призывного возраста, которые планировали ехать за границу.

"Снятие" информации из закрытых баз данных по одному лицу стоило 150 долларов США. Часть денег брали посредники, к которым обращались "клиенты". Незаконно полученную информацию присылали через мессенджеры.

В Одесской области ГБР разоблачило работника военкомата, который продавал уклонистам справки о непригодности

Злоумышленницы копировали из базы данных информацию о наличии для определенных лиц каких-либо запретов для выезда за границу. В частности, не разыскивает ли их военкомат как тех, кто избегает призыва на военную службу.

Двум правоохранительницам сообщено о подозрении в несанкционированном сбыте информации с ограниченным доступом (ч. 1 ст. 361-2 УК Украины). Одной из них сообщено о подозрении еще и в несанкционированном копировании информации, что привело к ее утечке, совершенном повторно (ч. 3 ст. 362 УК Украины) - резюмировали правоохранители.

Дополнение

Следователи выяснили, что одна правоохранительница продала данные по двум лицам, другая - по шести. В конце октября прошлого года правоохранители задержали двух посредников, которые передавали запросы фигуранткам.

Посредникам сообщено о подозрении в несанкционированном сбыте информации с ограниченным доступом (ч. 2 ст. 361-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание - до 5 лет лишения свободы. Расследование в отношении них завершено, обвинительный акт направлен в суд.

Напомним,

В Запорожье ГБР разоблачило схему, по которой руководитель ТЦК и его сообщники позволили более 300 мужчинам уклониться от мобилизации с помощью поддельных медицинских документов.