В Одесской области ГБР разоблачило работника военкомата, который продавал уклонистам справки о непригодности

В Одесской области правоохранители разоблачили работника военкомата, который за деньги помогал военнообязанным мужчинам избежать мобилизации. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает УНН.

Детали

Следователи выяснили, что за две тысячи долларов работник Белгород-Днестровского РТЦК и СП делал "клиентам" документы о признании их непригодными к военной службе, а за 3 тыс. долларов США мужчины могли еще и сняться с воинского учета.

Сотруднику РТЦК и СП сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения - резюмировали в ведомстве.

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Дополнение

ГБР также удалось задокументировать факт получения сотрудником военкомата 7 тыс. долларов США за снятие с воинского учета трех мужчин.

Сейчас сотрудники ГБР проводят обыски по месту работы фигуранта, устанавливают полный круг причастных лиц среди других должностных лиц. Также устанавливаются лица, которые могли "воспользоваться услугами" подозреваемого.

Напомним,

На Черниговщине правоохранители задержали адвоката, которая "помогала" мужчинам призывного возраста получить статус непригодного к военной службе.