В Одесской области ГБР разоблачило работника военкомата, который продавал уклонистам справки о непригодности
На взятке за освобождение от мобилизации разоблачен работник одесского военкомата, которому грозит до 5 лет лишения свободы. ГБР расследует все масштабы этой коррупции.
Парламент планирует сегодня рассмотреть законопроект о мобилизации: что происходит в Раде
Заседание Рады, на котором будут голосовать за проект о мобилизации, запланировано на 13:00 Утром уже заседал Согласительный совет, однако депутатов на него не пустили.
Зеленский встретился с президентом Эстонии
Президент Украины Зеленский посещает Эстонию, где встретился с президентом Карисом.
АТЕШ провели разведку на аэродроме в Евпатории, где оккупанты ремонтируют самолеты
Агенты АТЕШ провели успешную разведку на евпаторийском аэродроме, обнаружив отремонтированные самолеты и ракетный комплекс.
Оккупанты вторые сутки подряд активно наносят авиаудары на Таврическом направлении - Тарнавский
Российские войска усилили воздушные удары на Таврическом направлении, совершив 35 воздушных вылетов; украинские войска удерживают свои позиции.
На Лимано-Купянском направлении минус 50 единиц техники рф, количество атак врага возвращается на уровень, как до похолодания - Фитьо
Украинские войска уничтожили 50 единиц вражеской техники на Лимано-Купянском направлении; количество атак со стороны противника возросло до уровня, предшествовавшего похолоданию.
Спутниковый снимок подтвердил попадание по базе ВС рф в оккупированном Крыму
Спутниковые снимки подтверждают, что украинский удар повредил российскую военную базу в оккупированном Крыму, в 120 км от линии фронта.
Двое боевиков, которые подвергали пыткам более полутысячи человек в застенках на Харьковщине, получили подозрения
Двух боевиков полиция обвинила в пытках более 500 человек в застенке в Харьковской области, которой они руководили вместе с российскими военными.
На должность президента Евросовета может претендовать президент Румынии - Bloomberg
Президент Румынии Клаус Йоханнис стремится стать следующим президентом Европейского Совета, отмечает Bloomberg.
Утром россияне массированно обстреляли Авдеевку, из-за ударов в области повреждены дома и лицей
Российские войска утром мощно обстреляли Авдеевку, из-за атаки рф в Донецкой области за прошедшие сутки повреждены жилые дома и лицей.