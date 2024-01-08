200 тисяч гривень за "непридатність": на Чернігівщині затримали адвоката, яка продавала ухилянтам довідки від ВЛК
Київ • УНН
У Чернігові затримали адвоката, яка за декілька тисяч доларів допомагала чоловікам отримати необхідний висновок ВЛК.
На Чернігівщині правоохоронці затримали адвоката, яка "допомагала" чоловікам призовного віку отримати статус непридатного до військової служби. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Чернігівській області, передає УНН.
Деталі
Оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області спільно зі слідчими обласної поліції задокументували протиправну діяльність 36-річної адвокатеси, яка на системній основі "допомагала" чоловікам призовного віку отримати статус непридатного до військової служби
Заручившись підтримкою членів ВЛК одного з медичних закладів, жінка вимагала від військовозобов’язаних від 6000 до 7000 доларів неправомірної вигоди за оформлення необхідних документів.
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Жінку затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено фігурантці про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Продовжуються заходи для встановлення усіх осіб, причетних до протиправних дій.
Доповнення
Поліцейські за силової підтримки спецпризначенців КОРД затримали зловмисницю під час отримання 200 000 гривень хабаря за проходження медичного обстеження ВЛК громадянином із подальшим позитивним висновком про непридатність.
Окрім того, в автомобілі фігурантки вилучили ще 8 000 доларів. В ході слідства задокументовані численні факти протиправної діяльності.
Нагадаємо
Українські та молдовські правоохоронці ліквідували угруповання, яке займалося незаконним вивезенням чоловіків призовного віку з України.
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