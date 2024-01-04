СБУ викрила угруповання, яке вивозило ухилянтів з України до невизнаного Придністров’я

Українські правоохоронці спільно зі спецслужбами Молдови нейтралізували міжнародне злочинне угруповання, яке діяло на користь рф. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.

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Як пояснили у відомстві, фігуранти незаконно переправляли українських громадян призовного віку за межі нашої держави.

За даними слідства, злочинне угруповання організували двоє мешканців невизнаного Придністров’я, які мають українські та молдовські паспорти, а також перебувають у полі зору російських спецслужб.

У результаті спільної спецоперації правоохоронці затримали у Молдові двох учасників банди під час супроводу ними групи ухилянтів. Ще двох фігурантів викрито в Одесі, коли вони готували до відправлення за кордон нову партію потенційних призовників.

На підставі матеріалів спільного розслідування всім учасникам угруповання планується повідомити про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України)

Зазначається, що двом організаторам "схеми", які наразі переховуються на території так званої "пмр", вже готують заочну підозру.

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Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності міжнародної злочинної групи.

Доповнення

Слідчі з'ясували, що маршрут нелегального "трафіку" пролягав з території Одеської області до самопроголошеного Придністров’я, а далі на територію Молдови.

Залежно від терміновості виїзду з однієї людини просили до 5 тисяч доларів.

Зловмисники підвозили своїх "клієнтів" до кордону із невизнаним Придністров’ям, а далі проводили їх лісовими стежками поза контрольно-пропускними пунктами.

Щоб знайти "клієнтів", фігуранти створили декілька "спеціалізованих" Телеграм-каналів, де за гроші пропонували своє сприяння у втечі від мобілізації в нашій державі. Для конспірації незаконних прибутків учасники банди вимагали від ухилянтів "розраховуватись за послуги" через власні криптогаманці