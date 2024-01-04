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СБУ викрила угруповання, яке вивозило ухилянтів з України до невизнаного Придністров’я

СБУ викрила угруповання, яке вивозило ухилянтів з України до невизнаного Придністров’я

Київ • УНН

 • 38162 перегляди

Українські та молдовські правоохоронці ліквідували угруповання, яке займалося незаконним вивезенням чоловіків призовного віку з України. Організаторам, які уникають арешту в Придністров'ї, загрожує кримінальне переслідування за свою незаконну діяльність.

Українські правоохоронці спільно зі спецслужбами Молдови нейтралізували міжнародне злочинне угруповання, яке діяло на користь рф. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.

Деталі 

Як пояснили у відомстві, фігуранти незаконно переправляли українських громадян призовного віку за межі нашої держави.

За даними слідства, злочинне угруповання організували двоє мешканців невизнаного Придністров’я, які мають українські та молдовські паспорти, а також перебувають у полі зору російських спецслужб.

У результаті спільної спецоперації правоохоронці затримали у Молдові двох учасників банди під час супроводу ними групи ухилянтів. Ще двох фігурантів викрито в Одесі, коли вони готували до відправлення за кордон нову партію потенційних призовників.

На підставі матеріалів спільного розслідування всім учасникам угруповання планується повідомити про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України)

- резюмували в СБУ.

Зазначається, що двом організаторам "схеми", які наразі переховуються на території так званої "пмр", вже готують заочну підозру. 

Фіктивні довідки та псевдо водії-далекобійники: СБУ ліквідувала три схеми виїзду ухилянтів за кордон25.12.23, 12:31 • 21863 перегляди

Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності міжнародної злочинної групи.

Доповнення 

Слідчі з'ясували, що маршрут нелегального "трафіку" пролягав з території Одеської області до самопроголошеного Придністров’я, а далі на територію Молдови.

Залежно від терміновості виїзду з однієї людини просили до 5 тисяч доларів. 

Зловмисники підвозили своїх "клієнтів" до кордону із невизнаним Придністров’ям, а далі проводили їх лісовими стежками поза контрольно-пропускними пунктами.

Щоб знайти "клієнтів", фігуранти створили декілька "спеціалізованих" Телеграм-каналів, де за гроші пропонували своє сприяння у втечі від мобілізації в нашій державі. Для конспірації незаконних прибутків учасники банди вимагали від ухилянтів "розраховуватись за послуги" через власні криптогаманці

- розповіли в Службі безпеки України.

Нагадаємо

Державне бюро розслідувань викрило схему ухилення від призову, за якою керівник апарату Київської міської військової адміністрації допомагав депутатам міської ради ухилятися від військової служби за допомогою фіктивних відряджень.

Володимир Омельченко

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